Орещук: «Цорну нужно было уходить самому, а не ждать увольнения»

Бывший спортивный директор «Динамо» высказался об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора «Локомотива» и с поста главного тренера «железнодорожников».

Если нет результата, то нужно уходить. Они взяли тактику на омоложение состава, а для этого нужно время. Сам побывал в шкуре Цорна – когда ты меняешь почти всю команду, то стоит ждать. Эти результаты были предсказуемы, потому что не бывает так, чтобы поменял всю команду и сразу все поперло. Я лично сам проходил такое в «Динамо»… Наверное, Цорну нужно было самому уходить, как это сделали в свое время мы с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, а не ждать увольнения.

А футболисты у «Локомотива» хорошие, думаю, с новым тренером они заиграют. «Динамо» тогда начало играть и добилось хороших результатов.

Этим летом что-то похожее было, когда уходил Шварц и приходил Йоканович, но это все же иная ситуация, ведь ему не нужно было менять весь состав, грубо говоря. А вот историю Цорна действительно можно сравнить с моей в «Динамо», так что я Томаса понимаю, но время расставит все на свои места. Цорн держался до последнего, думал, что команда заиграет. Но думаю, тут был и психологический момент — очень тяжело собраться во время такой серии неудач футболистам, которые привыкли играть за призовые места.

Но, повторюсь, что Цорну все же, наверное, правильнее было бы уйти самому. Теперь в его спину будут бросать камни некоторые специалисты, но только результат расставит все на места, смогут ли заиграть те футболисты, которых он привел.

Сейчас же «Локомотиву» стоит обратить внимание на отечественных специалистов, попробовали поработать с иностранцами — не получилось.