Наумов о «Локо»: «Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение спортивного директора клуба Томаса Цорна.

Это один из самых оглушительных провалов в истории российского футбола. Команда, которая должна бороться за трофеи, сейчас борется за то, чтобы не вылететь из РПЛ . И это — с сумасшедшим бюджетом и затратами. Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах. Но одним их увольнением не обойтись. К сожалению, имеются большие вопросы к совету директоров, который им доверился. И есть сомнения, что они изменят именно стратегию, а не просто заменят одних исполнителей на других с примерно тем же результатом.