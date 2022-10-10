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Наумов о «Локо»: «Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах»

вчера, 10:31

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение спортивного директора клуба Томаса Цорна.

Это один из самых оглушительных провалов в истории российского футбола. Команда, которая должна бороться за трофеи, сейчас борется за то, чтобы не вылететь из РПЛ. И это — с сумасшедшим бюджетом и затратами. Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах. Но одним их увольнением не обойтись. К сожалению, имеются большие вопросы к совету директоров, который им доверился. И есть сомнения, что они изменят именно стратегию, а не просто заменят одних исполнителей на других с примерно тем же результатом.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:36
То, что разогнали эту немецкую диаспору, очень хорошо. Но это только верхушка айсберга, еще есть много проблем гораздо глубже, и без их решения ситуацию исправить очень сложно. Но то, что "лёд тронулся", вселят надежду, что не все потеряно.
h6ap9agrknw4
h6ap9agrknw4
вчера в 11:05
Живительного пинка они заслуживали ещё с начала сезона
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:34
Давно надо было гнать...
Гость
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