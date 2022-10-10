Матыцын — о матче с ЦСКА: «Будем надеяться на успех»

Глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын готовится к матчу против ЦСКА.
Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех.
Глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын готовится к матчу против ЦСКА.
Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех.
Ну наконец то в Спартаке заранее не празднуют победу.
____________________________
Чья фраза?
То есть ДО ЭТОГО в Спартаке заранее праздновали победы? Я тебя попросил привести "пруфы" - ты их не привёл, потому что их попросту нет. Значит ты выдал желаемое за действительное и попытался снова уколоть Спартак. Вышло так себе)
З.Ы. Ты не знаком с работой пресс-службы клубов? Их задача подогреть интерес к матчу, создать красивый медиа-продукт, сыграть на чувствах болельщиков. Грубо говоря, это пиарщики, у которых своё руководство и свои задачи. Так что и тут ты промахнулся в очередной раз. Ни в одном ролике медиа-службы Спартака нет интервью официальных лиц, которые заранее празднуют победу. Не веришь мне - ну поищи сам!
Ну наконец то в Спартаке заранее не празднуют победу.
____________________________
Чья фраза?
То есть ДО ЭТОГО в Спартаке заранее праздновали победы? Я тебя попросил привести "пруфы" - ты их не привёл, потому что их попросту нет. Значит ты выдал желаемое за действительное и попытался снова уколоть Спартак. Вышло так себе)
З.Ы. Ты не знаком с работой пресс-службы клубов? Их задача подогреть интерес к матчу, создать красивый медиа-продукт, сыграть на чувствах болельщиков. Грубо говоря, это пиарщики, у которых своё руководство и свои задачи. Так что и тут ты промахнулся в очередной раз. Ни в одном ролике медиа-службы Спартака нет интервью официальных лиц, которые заранее празднуют победу. Не веришь мне - ну поищи сам!
У меня времени нет, что бы тебе доказательства искать...
У меня времени нет, что бы тебе доказательства искать...
Что ты про этот сезон начал мне рассказывать, разве была привязка ко времени?
Ты наверное забыл когда я тебе сказал приведи доказательства ты сразу съехал, так зачем ты тогда меня просишь их привести?
А да я забил это вам можно других обвинять, а вы святые и это другое.
Что ты про этот сезон начал мне рассказывать, разве была привязка ко времени?
Ты наверное забыл когда я тебе сказал приведи доказательства ты сразу съехал, так зачем ты тогда меня просишь их привести?
А да я забил это вам можно других обвинять, а вы святые и это другое.
Я таких высказываний не встречал. Ты же пишешь, что в Спартаке всегда заранее празднуют победу. Ну давай пруфы тогда. Иначе твоё высказывание - это подтасовка фактов и вброс, ничем не подтверждённый. К тому же ты сам указал, что мнения Ловчевых, Мостовых и Романцевых не в счёт.
Я таких высказываний не встречал. Ты же пишешь, что в Спартаке всегда заранее празднуют победу. Ну давай пруфы тогда. Иначе твоё высказывание - это подтасовка фактов и вброс, ничем не подтверждённый. К тому же ты сам указал, что мнения Ловчевых, Мостовых и Романцевых не в счёт.
Если так скажет Ловчев то это не Спартак, а спартач, надеюсь ты не будешь спорить, что это разные вещи.
И разве это как то влияет с какого аккаунта это прозвучит?
Если ты можешь предъявить, что я пишу с разных аккаунтов противоположные вещи, то как ты любишь говорить "предъяви пруфы", но если честно мне не нравиться такая фраза, пруфы какое то стрёмное слово. Или как всегда скажешь, что делать тебе нечего как доказательства искать. Ну как всегда.
Если так скажет Ловчев то это не Спартак, а спартач, надеюсь ты не будешь спорить, что это разные вещи.
И разве это как то влияет с какого аккаунта это прозвучит?
Если ты можешь предъявить, что я пишу с разных аккаунтов противоположные вещи, то как ты любишь говорить "предъяви пруфы", но если честно мне не нравиться такая фраза, пруфы какое то стрёмное слово. Или как всегда скажешь, что делать тебе нечего как доказательства искать. Ну как всегда.
Наверное ты с другого аккаунта напишешь, что в Спартаке заранее празднуют победу?)
Наверное ты с другого аккаунта напишешь, что в Спартаке заранее празднуют победу?)
Пожелаю успеха ЦСКА.
Пожелаю успеха ЦСКА.