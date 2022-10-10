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Матыцын — о матче с ЦСКА: «Будем надеяться на успех»

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протон
протон ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:26
Тут полностью с Вами согласен уважаемый makkie.
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:32
Звезда по имени Солнце 28 / 339 сегодня в 10:51
Ну наконец то в Спартаке заранее не празднуют победу.
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Чья фраза?
То есть ДО ЭТОГО в Спартаке заранее праздновали победы? Я тебя попросил привести "пруфы" - ты их не привёл, потому что их попросту нет. Значит ты выдал желаемое за действительное и попытался снова уколоть Спартак. Вышло так себе)

З.Ы. Ты не знаком с работой пресс-службы клубов? Их задача подогреть интерес к матчу, создать красивый медиа-продукт, сыграть на чувствах болельщиков. Грубо говоря, это пиарщики, у которых своё руководство и свои задачи. Так что и тут ты промахнулся в очередной раз. Ни в одном ролике медиа-службы Спартака нет интервью официальных лиц, которые заранее празднуют победу. Не веришь мне - ну поищи сам!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:59
Наверное надо было просто ответить твоими же словами.
У меня времени нет, что бы тебе доказательства искать...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:58
Забыл ролики про ограбление поезда или как вы орла на стадионе поймали.
Что ты про этот сезон начал мне рассказывать, разве была привязка ко времени?
Ты наверное забыл когда я тебе сказал приведи доказательства ты сразу съехал, так зачем ты тогда меня просишь их привести?
А да я забил это вам можно других обвинять, а вы святые и это другое.
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 12:40
Можешь привести "пруфы" (уж извини), где официальные лица Спартака заранее праздновали победу над соперником? Например, условный Абаскаль обещал, что Спартак разгромит Краснодар. Или Соболев божился, что 3 очка над Уралом уже в кармане?
Я таких высказываний не встречал. Ты же пишешь, что в Спартаке всегда заранее празднуют победу. Ну давай пруфы тогда. Иначе твоё высказывание - это подтасовка фактов и вброс, ничем не подтверждённый. К тому же ты сам указал, что мнения Ловчевых, Мостовых и Романцевых не в счёт.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:36
Сейчас я высказался про сам Спартак, так как неоднократно клуб перед важными матчами выпускал ролики с заранее выигрышным результатом, но результаты были противоположными.
Если так скажет Ловчев то это не Спартак, а спартач, надеюсь ты не будешь спорить, что это разные вещи.
И разве это как то влияет с какого аккаунта это прозвучит?
Если ты можешь предъявить, что я пишу с разных аккаунтов противоположные вещи, то как ты любишь говорить "предъяви пруфы", но если честно мне не нравиться такая фраза, пруфы какое то стрёмное слово. Или как всегда скажешь, что делать тебе нечего как доказательства искать. Ну как всегда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:08
Шансы почти равны.
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 11:38
    makkie
    makkie
    вчера в 11:36
    Ждём интересный матч!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:35
    Впереди ещё целая неделя ...! Как же долго ждать !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:05
    Нашим парням удачи но надо готовиться по серьёзному не как с динамиками.
    drug01
    drug01
    вчера в 11:04
    Меньше слов больше дела!!!!!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 11:00
    Игра покажет. Каждый болельщик надеется на успех своей команды. Удачи ЦСКА!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 10:51
    Ну наконец то в Спартаке заранее не празднуют победу.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:40
    Злые будут коняшки после последней игры...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 10:28
    Всегда принципиальные дерби . Тем более, когда в таблице рядом.
    Пожелаю успеха ЦСКА.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:14
    Ни о чем
    Гость
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