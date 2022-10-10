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Галактионов: «Нам не хватило точности в завершающей фазе атаки»

вчера, 08:01
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Торпедо».

В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу.

После перерыва были возможности для взятия ворот соперника у Гоцука, Юлдошева, Янсане… Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать.

Мы делали замены, чтобы поддерживать темп игры. И появившиеся на поле игроки добавили нам динамики. Но, повторю, нам не хватило точности в завершающей фазе атаки.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:25
Статистика матча показывает подавляющее преимущество НН, но статистика и счёт это две разные вещи.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:15
То ли точности то ли целкости ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:13
Всегда есть какая-то причина...
Гость
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