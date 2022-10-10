Гришин — о «Локомотиве»: «Работать с аферистами из Германии не захотелось»

Экс-тренер академии «Локомотива» Сергей Гришин высказался о работе немецких специалистов в клубе.
В нашу работу немцы не вмешивались. Что и наводило на мысли. Ведь та стратегия, о которой говорилось изначально, подразумевала работу с молодежью, координацию работы всей вертикали, будь то школа, молодежная команда, «Казанка».
Но группа товарищей, пришедшая вместе с Рангником, занималась только основной командой, ее трансферами. Выводы делайте сами, насколько серьезно можно воспринимать их речи о долгосрочном развитии, выращивании талантов.
Собственно говоря, поэтому и я не захотел оставаться — нет возможности для профессионального роста. Ты просто работаешь для того, чтобы работать. А хочется ведь и карьерного роста, и чтобы твоя работа в академии приносила реальную пользу клубу в виде заигравших в основной команде молодых футболистов.
Мне по окончании прошлого сезона предлагали продлить контракт, но работать с этими аферистами из Германии не захотелось. Вся эта ситуация в клубе не нравилась очень многим. К сожалению, последний год показал, что клубу в его нынешнем виде не нужны профессионалы.
И я говорю даже не о себе, а в целом о людях, которые работали на благо «Локомотива», но им предпочли эту антуражную компанию немцев, которые очень складно рассказывали о стратегии развития, но ничего не делали, за исключением того, что тратили чужие деньги в больших количествах. Причем не частного владельца, а структуры, которой владеет государство.
" Нет возможности для профессионального роста ". Громко, красиво, но фальшиво. Немцы проработали с гулькин нос. Основной задачей их было - вывести команду на новый уровень, поэтому все силы их были направлены на неё. И правильно ! Владельцы и спонсоры будут спрашивать с тебя прежде всего за место в турнирной таблице, а не успехи - неуспехи академии. На них никто не обратит внимания в случае, если клуб займёт высокое место в чемпионате.
Воротит от ярлыка "аферисты", который Гришин навесил на немцев. Любим мы их навешивать, хлебом нас не корми. В конце концов, "товарищи" из Германии пришли в "Локомотив" не навечно, можно было подождать несколько лет, а затем уже делать выводы. Ан нет, аферисты - и всё тут, Нет никаких душевных сил терпеть их, прямо "спать не могу ".
Не верю ни одному слову.
" Нет возможности для профессионального роста ". Громко, красиво, но фальшиво. Немцы проработали с гулькин нос. Основной задачей их было - вывести команду на новый уровень, поэтому все силы их были направлены на неё. И правильно ! Владельцы и спонсоры будут спрашивать с тебя прежде всего за место в турнирной таблице, а не успехи - неуспехи академии. На них никто не обратит внимания в случае, если клуб займёт высокое место в чемпионате.
Воротит от ярлыка "аферисты", который Гришин навесил на немцев. Любим мы их навешивать, хлебом нас не корми. В конце концов, "товарищи" из Германии пришли в "Локомотив" не навечно, можно было подождать несколько лет, а затем уже делать выводы. Ан нет, аферисты - и всё тут, Нет никаких душевных сил терпеть их, прямо "спать не могу ".
Не верю ни одному слову.