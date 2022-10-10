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Гришин — о «Локомотиве»: «Работать с аферистами из Германии не захотелось»

вчера, 09:36

Экс-тренер академии «Локомотива» Сергей Гришин высказался о работе немецких специалистов в клубе.

В нашу работу немцы не вмешивались. Что и наводило на мысли. Ведь та стратегия, о которой говорилось изначально, подразумевала работу с молодежью, координацию работы всей вертикали, будь то школа, молодежная команда, «Казанка».

Но группа товарищей, пришедшая вместе с Рангником, занималась только основной командой, ее трансферами. Выводы делайте сами, насколько серьезно можно воспринимать их речи о долгосрочном развитии, выращивании талантов.

Собственно говоря, поэтому и я не захотел оставаться — нет возможности для профессионального роста. Ты просто работаешь для того, чтобы работать. А хочется ведь и карьерного роста, и чтобы твоя работа в академии приносила реальную пользу клубу в виде заигравших в основной команде молодых футболистов.

Мне по окончании прошлого сезона предлагали продлить контракт, но работать с этими аферистами из Германии не захотелось. Вся эта ситуация в клубе не нравилась очень многим. К сожалению, последний год показал, что клубу в его нынешнем виде не нужны профессионалы.

И я говорю даже не о себе, а в целом о людях, которые работали на благо «Локомотива», но им предпочли эту антуражную компанию немцев, которые очень складно рассказывали о стратегии развития, но ничего не делали, за исключением того, что тратили чужие деньги в больших количествах. Причем не частного владельца, а структуры, которой владеет государство.

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Все комментарии
металлург
металлург
сегодня в 04:27
Всё начиналось с Кикнадзе, перешло к уволенным из Спартака (и вновь нанятым) немцам. Вопрос: "А кто их привел к управлению в клубе!? " Вот с них надо начинать. Ни для кого не секрет "Рыба гниёт с головы! "
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:29
Ручная пила, бензопила, пила по распилу бабосов...)
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:16
Немцы обещали вывести ЛОКО на новый уровень и вывели, но этот новый уровень не понравился владельцам и спонсорам. Осталось выяснить о каком уровне они говорили изначально? Поняли ли друг друга? Видимо, каждый говорил о своём. Но, в одном сошлись - деньги на трансферы освоили без взаимных претензий.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:42
Ну,а пригласили их,наши аферисты?!скорее так?!
dok66
dok66
вчера в 13:48
Сначала один аферист , который Палыча выдавил , сейчас другие , ждем третьих ? А ведь придут .
CTePx
CTePx ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:24
Ты наивный, он на волне хейта к немцам решил хайпануть, правду-матку резать стоило когда увольнялся, а постфактум все герои...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:19, ред.
Скажите пожалуйста, какой принципиальный товарищ. Я имею в виду г-на Гришина. Ушёл из академии только потому, что немцы, видите ли, не вмешивались в её работу. А обещали ведь, наглецы и обманщики, никому в этом мире верить нельзя ! Только наивный может поверить в эти душераздирающие слова Гришина.
" Нет возможности для профессионального роста ". Громко, красиво, но фальшиво. Немцы проработали с гулькин нос. Основной задачей их было - вывести команду на новый уровень, поэтому все силы их были направлены на неё. И правильно ! Владельцы и спонсоры будут спрашивать с тебя прежде всего за место в турнирной таблице, а не успехи - неуспехи академии. На них никто не обратит внимания в случае, если клуб займёт высокое место в чемпионате.
Воротит от ярлыка "аферисты", который Гришин навесил на немцев. Любим мы их навешивать, хлебом нас не корми. В конце концов, "товарищи" из Германии пришли в "Локомотив" не навечно, можно было подождать несколько лет, а затем уже делать выводы. Ан нет, аферисты - и всё тут, Нет никаких душевных сил терпеть их, прямо "спать не могу ".
Не верю ни одному слову.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:48
Рыбное место освободилось
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 11:43
Свои аферисты ближе к телу!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:27
Тут возникает всего один вопрос: "А почему ты об этом раньше не говорил?".
Гришин проработал в Локо всего год и как он сказал, что не видел личных перспектив, поэтому и ушёл.
Ему так же было пофиг на Локо у него свои цели.
А вот если бы он это интервью сделал бы тогда когда ушёл и по горячему донёс бы данную информацию, может до тех кто решает раньше бы дошло выгнать этих проходимцев. Тем более Гришин никак не связан с Локо, а был временным наёмником. Чего он боялся?
Да сейчас он герой, правдоруб, ох как не побоялся всю правду сказать когда немцев погнали из России.
Просто решил хайпануть вот и всё. Такие люди опаснее всего бывают.
memphis
memphis
вчера в 10:54
Интересно, а в Зенит они придут если Семак ещё пару матчей таких как последние 3 сыграет?)))
ОПС
ОПС
вчера в 10:52
Испокон веку так и было. Все ехали в Россию только за деньгами. Были конечно исключения, на все таки.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:46
"В нашу работу немцы не вмешивались."

"Мне по окончании прошлого сезона предлагали продлить контракт, но работать с этими аферистами из Германии не захотелось."
старина
старина
вчера в 10:34
Будем работать с отечественными
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:30
Хоть один сказал вслух то, что остальные замалчивали. Респект мужичку.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:00
А ведь и правда аферисты
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:00
Теперь все просчеты будут списаны на немцев.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 09:59
Аферист Прядкин зарядил своего сына развалить московский футбол. Осталось разобраться кто продвигал афериста Прядкина.
112910415
112910415
вчера в 09:54
теперь нужны надёжные, всем известные люди ...
и, соответственно, консолидация
968bx4ffb9uk
968bx4ffb9uk
вчера в 09:41
Назвал вещи своими именами
Гость
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