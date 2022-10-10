Ломаев: «„Крылья Советов“ не вылетят в этом сезоне из РПЛ»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил выступление своей команды в текущем сезоне РПЛ.
Чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается.
У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ.
Ну а так что, надежда есть, уверенности нет. Уверенность только в одном - РПЛ нельзя без таких клубов как Крылья. Которые не выживают абы как, а ведут плодотворную творческую работу. Держитесь, мужики.
Ну а так что, надежда есть, уверенности нет. Уверенность только в одном - РПЛ нельзя без таких клубов как Крылья. Которые не выживают абы как, а ведут плодотворную творческую работу. Держитесь, мужики.
Если Торпедо жалуется на отсутствие куража, то Крыльям этого куража не занимать. Но на одном кураже не выехать.
Две пятиматчевые серии без побед в 12-ти сыгранных матчах - это очень много для команды которая должна быть крепким середняком.
Пока самарцев выручает то, что у многих команд по соседству с ними тоже хватает проблем, и кто со своими проблемами разберется быстрее тот и будет в итоге выше.
Крылья Советов - очень симпатичная команда, играющая в футбол, не боящаяся фаворитов.
Хочется верить что самарцы будут повыше в таблице - борьба за то чтобы не вылететь не для них.
Если Торпедо жалуется на отсутствие куража, то Крыльям этого куража не занимать. Но на одном кураже не выехать.
Две пятиматчевые серии без побед в 12-ти сыгранных матчах - это очень много для команды которая должна быть крепким середняком.
Пока самарцев выручает то, что у многих команд по соседству с ними тоже хватает проблем, и кто со своими проблемами разберется быстрее тот и будет в итоге выше.
Крылья Советов - очень симпатичная команда, играющая в футбол, не боящаяся фаворитов.
Хочется верить что самарцы будут повыше в таблице - борьба за то чтобы не вылететь не для них.