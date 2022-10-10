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Ломаев: «„Крылья Советов“ не вылетят в этом сезоне из РПЛ»

вчера, 08:25

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев оценил выступление своей команды в текущем сезоне РПЛ.

Чтобы прервать неудачную серию, нам нужно больше работать, еще усерднее. Все только через работу делается.

У меня есть уверенность в том, что «Крылья Советов» не вылетят в этом сезоне из РПЛ.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:20, ред.
То что команда уверена в своих силах, это уже хорошо, это уже шаг к тому чтобы не вылететь.

Если Торпедо жалуется на отсутствие куража, то Крыльям этого куража не занимать. Но на одном кураже не выехать.

Две пятиматчевые серии без побед в 12-ти сыгранных матчах - это очень много для команды которая должна быть крепким середняком.

Пока самарцев выручает то, что у многих команд по соседству с ними тоже хватает проблем, и кто со своими проблемами разберется быстрее тот и будет в итоге выше.

Крылья Советов - очень симпатичная команда, играющая в футбол, не боящаяся фаворитов.

Хочется верить что самарцы будут повыше в таблице - борьба за то чтобы не вылететь не для них.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:04
Цыплят по весне посчитаем
Izmar
Izmar
вчера в 10:01
Мало нам Оренбургов с ужасными полями.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:50
Ну да , туда сюда ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 09:45
Ну время покажет...
shlomo
shlomo
вчера в 09:15
Меньше Крыльев забили только Торпедо и Урал. И в этом матче со Спартаком у Крыльев было хороших моментов на 4-5 голов точно. Пока что игра Глушенкова на позиции нападающего себя совсем не оправдывает. Цыпченко явно не тянет уровень РПЛ. Глушенков не нападающий. Пока плохо понимаю, на что способен Шитов. А пока расклад такой, - по пропущенным Крылья на 7 месте. По забитым на 14. Если Осинькин не решит проблему с нападением, команде придется бороться за выживание.

Ну а так что, надежда есть, уверенности нет. Уверенность только в одном - РПЛ нельзя без таких клубов как Крылья. Которые не выживают абы как, а ведут плодотворную творческую работу. Держитесь, мужики.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Правильно,надо играть и все будет ОК.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:05
С такой слаженной игрой невозможно вылететь из РПЛ.
m42zp7avegxh
m42zp7avegxh
вчера в 08:56
Надо играть также дальше
ОПС
ОПС
вчера в 08:42
А вот зарекаться никогда нельзя. Сезон длинный.
73kvhz7696ue
73kvhz7696ue
вчера в 08:27
Об этом и речи быть не может
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:27
Есть более "достойные" вылета команды.
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