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Червиченко: «„Ростов“ может попасть в топ-3, если судьи не будут „убивать“»

сегодня, 00:54

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Если судьи не будут «убивать», как было в матче с «Зенитом»… При этом будут судить то, что есть, — в таком случае «Ростов» может попасть в тройку по итогам РПЛ. «Ростов» ничем не хуже того же «Спартака» и ЦСКА. С «Зенитом» сыграли пока один из лучших матчей чемпионата. Не было так, что матч вроде ничего, результат есть, но ты тухнешь и лишь полчаса происходит что-то там интересное. Главное, что делает команда Карпина, — даёт интересную возможность людям смотреть на игру, а не на мучения двух команд.

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Все комментарии
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:12, ред.
Эх не цска жаловаться на судейство, после трех сомнительных пенок!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:45
В первый раз что ли? Ростов чуть чемпионом не стал, но там в последнем туре не засчитали гол Рубина в параллельном матче ЦСКА. И чемпионом стал Гинер и Ко. Как он хватался за сердце,когда Акинфеев спас на последних секундах матча!!! ЛЧ чуть не ускользнула с 1-го места, а Арену то достраивать надо было! Святое дело. В долгах, как в шелках.
Так что Ростову верить, доверять только себе, не надеясь ни на кого. Готовиться морально, психологически, обретать стабильность, не верить и надеяться на справедливость.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:40
Так,вот,это "если",все портит и в нем дело!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:22
Я не считаю что в матче с Зенитом судья убил Ростов. Червиченко преувеличивает
У Зенита в запасе сидят игроки сильнее тех кто играет в основе большинства клубов
Несколько игроков сборной России уже пустили корни на лавке Зенита
Конечно когда их выпускают в конце матча, Зенит получает дополнительное преимущество и дожимает уставшего соперника
cska1948
cska1948
сегодня в 08:20
"Если судьи не будут «убивать», как было в матче с «Зенитом»…"
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Думаю, что это касается не только Ростова, но и остальных претендентов на медали. Разве для мебели Газпром поставил во главе РФС своего человека? Судьи не подпустят к Зениту ни один клуб, который захочет реально навязать борьбу Зениту за чемпионство.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:53
Если Ростов будет проигрывать, сразу будет вой, что его убивают.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:10
От души - Ростову удачи!!!
9bf58fr5c5u7
9bf58fr5c5u7
сегодня в 06:57
Не потянет Ростов третье место
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:55
Больная тема
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:32
Ростов плохой финишер
112910415
112910415
сегодня в 06:25
не очень верится ...
но это было бы круто !
wvke2zfqskxs
wvke2zfqskxs
сегодня в 06:25
Не бывать этому
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:17
Если Ростов не будет в призёрах, то оправдание уже продуманно.
Izmar
Izmar
сегодня в 05:50
Ростов единственная команда, способная оказать сопротивление Зениту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:52
Карпин построил отличную команду...
v825mep97jfh
v825mep97jfh
сегодня в 04:50
Червю везде заговоры мерещатся
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 04:43
Тогда нужно получить лицензию,на отстрел судей
Илья Прилепский
Илья Прилепский
сегодня в 04:34
Вот кто разжигает все, лысый шарлатан кого убили судьи вот после таких слов боты и думают что зениту помогают, там пенальти не было как по мне а то что спартак сейчас судят очень лояльно это факт.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:56
Всё может быть. Но ...
ABir
ABir
сегодня в 01:31
Если судьи не будут убивать, то не только Ростов сможет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:31
Может попасть,согласен!
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