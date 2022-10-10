Червиченко: «„Ростов“ может попасть в топ-3, если судьи не будут „убивать“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Если судьи не будут «убивать», как было в матче с «Зенитом»… При этом будут судить то, что есть, — в таком случае «Ростов» может попасть в тройку по итогам РПЛ. «Ростов» ничем не хуже того же «Спартака» и ЦСКА. С «Зенитом» сыграли пока один из лучших матчей чемпионата. Не было так, что матч вроде ничего, результат есть, но ты тухнешь и лишь полчаса происходит что-то там интересное. Главное, что делает команда Карпина, — даёт интересную возможность людям смотреть на игру, а не на мучения двух команд.
Так что Ростову верить, доверять только себе, не надеясь ни на кого. Готовиться морально, психологически, обретать стабильность, не верить и надеяться на справедливость.
Так что Ростову верить, доверять только себе, не надеясь ни на кого. Готовиться морально, психологически, обретать стабильность, не верить и надеяться на справедливость.
У Зенита в запасе сидят игроки сильнее тех кто играет в основе большинства клубов
Несколько игроков сборной России уже пустили корни на лавке Зенита
Конечно когда их выпускают в конце матча, Зенит получает дополнительное преимущество и дожимает уставшего соперника
У Зенита в запасе сидят игроки сильнее тех кто играет в основе большинства клубов
Несколько игроков сборной России уже пустили корни на лавке Зенита
Конечно когда их выпускают в конце матча, Зенит получает дополнительное преимущество и дожимает уставшего соперника
------------------------
Думаю, что это касается не только Ростова, но и остальных претендентов на медали. Разве для мебели Газпром поставил во главе РФС своего человека? Судьи не подпустят к Зениту ни один клуб, который захочет реально навязать борьбу Зениту за чемпионство.
------------------------
Думаю, что это касается не только Ростова, но и остальных претендентов на медали. Разве для мебели Газпром поставил во главе РФС своего человека? Судьи не подпустят к Зениту ни один клуб, который захочет реально навязать борьбу Зениту за чемпионство.
но это было бы круто !
но это было бы круто !