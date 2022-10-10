Червиченко: «„Ростов“ может попасть в топ-3, если судьи не будут „убивать“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлениях «Ростова» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Если судьи не будут «убивать», как было в матче с «Зенитом»… При этом будут судить то, что есть, — в таком случае «Ростов» может попасть в тройку по итогам РПЛ . «Ростов» ничем не хуже того же «Спартака» и ЦСКА . С «Зенитом» сыграли пока один из лучших матчей чемпионата. Не было так, что матч вроде ничего, результат есть, но ты тухнешь и лишь полчаса происходит что-то там интересное. Главное, что делает команда Карпина, — даёт интересную возможность людям смотреть на игру, а не на мучения двух команд.