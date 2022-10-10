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Савичев: «Не можем в игре поймать кураж»

вчера, 07:41
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Наставник «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча с «Пари НН».

Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни – молодцы.

Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон.

Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.

Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:02
Тяжело выкарабкиваться со дна турнирной таблицы, очень много упущено и потеряно в начале чемпионата. И одного куража будет маловато, что бы исправить ситуацию - нужны более глобальные изменения.
ДСА
ДСА
вчера в 09:58
Одна победа очень бы помогла психологически.
kce8kpw7g2kg
kce8kpw7g2kg
вчера в 09:01
Надо накатывать по рюмахе перед матчем и куража девать некуда будет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 08:30
Если Торпедо серьёзно не усилиться зимой, то даже до стыков не дотянутся.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:05, ред.
Ещё перед началом чемпионата было понятно, что Торпедо на ряду с Факелом главные претенденты на вылет.

Состав для ФНЛ крепкий, но в РПЛ на что-то большее нельзя надеяться. Кроме того Торпедо почти никак не усилилось. Приобретения были, но качество оставляет желать лучшего даже по меркам ФНЛ.

На что была надежда? Ну тут даже и представить нельзя о чём думало руководство клуба.

Да, можно уповать на удачу и самоотверженность, как в победном матче с ЦСКА, но это из разряда сенсации и никак не поможет в дальнейшем. Так, мимолётная радость.

Ну а в следующем туре их ждёт соперник, который, как говорится, не вовремя.
Локо потерпел пять поражении подряд и вроде бы есть отличный шанс, но те события, которые произошли намедни могут обернутся бедой для Торпедо. Игроки Локо выйдут с другим настроем и будут бороться с таким рвением, что бы доказать, что уволив чужаков был правильных ход.

Если честно, то мне не хочется чтобы Торпедо вылетало в ФНЛ, ведь неясно когда они ещё объявятся в РПЛ, но с таким подходом руководства у них мизерные шансы.
shlomo
shlomo
вчера в 07:59
Думал что Торпедо выиграет этот матч
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:43
Может не хватает мастерства
Гость
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