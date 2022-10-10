Савичев: «Не можем в игре поймать кураж»

Наставник «Торпедо» подвел итоги матча с «Пари НН».

Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни – молодцы.

Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон.

Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.

Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.