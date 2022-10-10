Савичев: «Не можем в игре поймать кураж»

Наставник «Торпедо» Николай Савичев подвел итоги матча с «Пари НН».
Первые полчаса первого тайма были плохими. Второй тайм был более качественным. Испортили картину лишь удаление и последние 15 минут матча. По поводу Кутепова будем смотреть, массажисты разберутся. Парни – молодцы.
Мы стараемся играть агрессивно. Соперник нам давал играть, оставлял много свободных зон.
Я бы так сказал: перспектива у нас есть. На тренировках работаем, не можем в игре поймать кураж. Возможно, не хватает сыгранности. Мы двигаемся вперед, но, да, у нас есть проблемы с этим.
Мы говорим ребятам, что нужно выходить на матч без страха проиграть. Играть в футбол, открываться друг другу — в этом, кстати, есть сдвиг. Хотелось бы, чтобы это воплотилось в очки.
Состав для ФНЛ крепкий, но в РПЛ на что-то большее нельзя надеяться. Кроме того Торпедо почти никак не усилилось. Приобретения были, но качество оставляет желать лучшего даже по меркам ФНЛ.
На что была надежда? Ну тут даже и представить нельзя о чём думало руководство клуба.
Да, можно уповать на удачу и самоотверженность, как в победном матче с ЦСКА, но это из разряда сенсации и никак не поможет в дальнейшем. Так, мимолётная радость.
Ну а в следующем туре их ждёт соперник, который, как говорится, не вовремя.
Локо потерпел пять поражении подряд и вроде бы есть отличный шанс, но те события, которые произошли намедни могут обернутся бедой для Торпедо. Игроки Локо выйдут с другим настроем и будут бороться с таким рвением, что бы доказать, что уволив чужаков был правильных ход.
Если честно, то мне не хочется чтобы Торпедо вылетало в ФНЛ, ведь неясно когда они ещё объявятся в РПЛ, но с таким подходом руководства у них мизерные шансы.
Состав для ФНЛ крепкий, но в РПЛ на что-то большее нельзя надеяться. Кроме того Торпедо почти никак не усилилось. Приобретения были, но качество оставляет желать лучшего даже по меркам ФНЛ.
На что была надежда? Ну тут даже и представить нельзя о чём думало руководство клуба.
Да, можно уповать на удачу и самоотверженность, как в победном матче с ЦСКА, но это из разряда сенсации и никак не поможет в дальнейшем. Так, мимолётная радость.
Ну а в следующем туре их ждёт соперник, который, как говорится, не вовремя.
Локо потерпел пять поражении подряд и вроде бы есть отличный шанс, но те события, которые произошли намедни могут обернутся бедой для Торпедо. Игроки Локо выйдут с другим настроем и будут бороться с таким рвением, что бы доказать, что уволив чужаков был правильных ход.
Если честно, то мне не хочется чтобы Торпедо вылетало в ФНЛ, ведь неясно когда они ещё объявятся в РПЛ, но с таким подходом руководства у них мизерные шансы.