Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орещук: «Лоськов и Пашинин доказали многое „Локомотиву“»

вчера, 18:54

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «красно-зеленых».

Это закономерное решение, они доказали многое клубу – своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход. Будет ли у них недопонимание с Галактионовым? Нет, уверен, что не будет. Думаю, что это все было обговорено со всеми сторонами. Галактионов тренер неплохой, парень молодой, Лоськов с Пашининым – тоже. Они найдут общий язык, я даже не сомневаюсь в этом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 07:27
У фрицев была мохнатая лапа, но и её побрили. И что бы они сделали, когда их судьба решилась наверху? Выше головы не прыгнешь. Вернулись или вернули? Это в меру испорченности будет понимать каждый).
112910415
112910415
вчера в 19:38
ну, в добрый час !
pomor45
pomor45 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:28
Вот, Осинькин - это нечто, а эти ..... И что Галактионова зовут, а не Осинькина?
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:13
Как тренеры они просто никто
drug01
drug01
вчера в 19:03
Они должны помочь команде
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:56
Где же вы были целых два года когда фрицы уничтожали Локо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 