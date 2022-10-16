Орещук: «Лоськов и Пашинин доказали многое „Локомотиву“»

Бывший спортивный директор «Динамо» оценил возвращение и в тренерский штаб «красно-зеленых».

Это закономерное решение, они доказали многое клубу – своей преданностью и работоспособностью. Это качественный и правильный ход. Будет ли у них недопонимание с Галактионовым? Нет, уверен, что не будет. Думаю, что это все было обговорено со всеми сторонами. Галактионов тренер неплохой, парень молодой, Лоськов с Пашининым – тоже. Они найдут общий язык, я даже не сомневаюсь в этом.