Червиченко: «Ментально „Спартак“ ближе к победе, чем ЦСКА»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

Равные шансы у команд. У «Спартака» чуть лучше настрой, хорошая серия идёт. Ментально, думаю, «Спартак» ближе к победе.

Станет ли результат ключевым в борьбе за чемпионство с «Зенитом»? Вообще без разницы, как матч закончится. Во-первых, у «Зенита» большой отрыв по очкам. Во-вторых, по тому, как издеваются над «Ростовом», мы видим, что никому не дадут приблизиться к «Зениту» и сделают так, чтобы «Зенит» доехал если не по игре, то за счёт судей.