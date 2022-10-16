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Червиченко: «Ментально „Спартак“ ближе к победе, чем ЦСКА»

вчера, 16:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Равные шансы у команд. У «Спартака» чуть лучше настрой, хорошая серия идёт. Ментально, думаю, «Спартак» ближе к победе.

Станет ли результат ключевым в борьбе за чемпионство с «Зенитом»? Вообще без разницы, как матч закончится. Во-первых, у «Зенита» большой отрыв по очкам. Во-вторых, по тому, как издеваются над «Ростовом», мы видим, что никому не дадут приблизиться к «Зениту» и сделают так, чтобы «Зенит» доехал если не по игре, то за счёт судей.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:39
".........у Спартака чуть лучше настрой..........." А почему он так решил? Ему что, известен настрой ЦСКА? И по поводу судей и Зенита, почему такое решение, что "издевательства" над Ростовом, это чтобы к Зениту не подпустить? А я вот думаю, что это чтобы Спартак мог вырваться вперёд. Чтобы Ростов отстал, а Спартак прошёл вперёд. И "издевательства" над Ростовом, это как? Им не дают бить точно по воротам? Им не дают строить грамотные атаки? И вообще, этот базарный треп больше подходит обиженному болельщику, а не серьёзному футбольному функционеру.
isamsn
isamsn
вчера в 17:32
Червиченко неугамонный фантазёр...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:20
Все по разному говорят,ктото говорит кони ближе к победе,ктото Спартак ближе,скоро узнаем кто был прав!
makkie
makkie
вчера в 16:57
Червь как всегда пытается сглазить.
Сегодня будет болеть за свой любимый цска, возможно в компании кореша Гинера.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:55
Часы отделяют нас от результата, лучше подождать и увидеть а про зенит и судьи червь абсолютно прав.
Gahi
Gahi
вчера в 16:48, ред.
Игра сама расставит всё на свои места. Удачи
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