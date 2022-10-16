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Кавазашвили: «Дерби „Спартак“ — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико»

вчера, 15:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что для него матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА интереснее, чем Эль-Класико.

Для меня «Спартак» интереснее, чем «Барселона». Каталонскую команду я смотрю только когда у меня есть свободное время. Безусловно, дерби «Спартак» — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом». Для меня дерби лучше, потому что красно-белая команда — моя душа. Если я бы играл всю жизнь в испанской команде, было бы другое дело, но я там не поиграл.

Человек, который не посмотрит сегодня дерби, многое потеряет. Надеюсь, духовный подъем, который есть у моей любимой команды, поможет обыграть ЦСКА. Не ущемляю команду Федотова — очень приличная команда, классный специалист. Абаскаль только пришел и уже показывает результат — тоже молодец! Он не работал главным тренером ни в какой серьезной команде, а в России уже показывает достойную команду. Скажу честно — не ожидал!

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:25
А матч Ливерпуль - Манчестер Сити интереснее обоих этих матчей
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:16
Так и есть
ABir
ABir
вчера в 16:15
Болельщикам Спартака и ЦСКА конечно интереснее смотреть российское дерби, чем испанское и наоборот многие испанцы даже счетом в столичном дерби не поинтересуются
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
С годами мозг черствеет особенно в момент когда чел говорит, что он в испании не поиграл.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:05
Это годы. С годами своя рубашка ближе к телу.
НикСта63
НикСта63 ответ zim289 (раскрыть)
вчера в 16:04
Хотел ответить так же 🤣
zim289
zim289
вчера в 16:02
Лучшее дерби — мой двор против соседнего двора, ведь я там играл, а не в этих ваших Барселонаах и Спартаках
Гость
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