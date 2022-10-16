Кавазашвили: «Дерби „Спартак“ — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что для него матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА интереснее, чем Эль-Класико.
Для меня «Спартак» интереснее, чем «Барселона». Каталонскую команду я смотрю только когда у меня есть свободное время. Безусловно, дерби «Спартак» — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом». Для меня дерби лучше, потому что красно-белая команда — моя душа. Если я бы играл всю жизнь в испанской команде, было бы другое дело, но я там не поиграл.
Человек, который не посмотрит сегодня дерби, многое потеряет. Надеюсь, духовный подъем, который есть у моей любимой команды, поможет обыграть ЦСКА. Не ущемляю команду Федотова — очень приличная команда, классный специалист. Абаскаль только пришел и уже показывает результат — тоже молодец! Он не работал главным тренером ни в какой серьезной команде, а в России уже показывает достойную команду. Скажу честно — не ожидал!