Кавазашвили: «Дерби „Спартак“ — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что для него матч 13-го тура РПЛ против ЦСКА интереснее, чем Эль-Класико.

Для меня «Спартак» интереснее, чем «Барселона». Каталонскую команду я смотрю только когда у меня есть свободное время. Безусловно, дерби «Спартак» — ЦСКА интереснее, нежели Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом». Для меня дерби лучше, потому что красно-белая команда — моя душа. Если я бы играл всю жизнь в испанской команде, было бы другое дело, но я там не поиграл.