Юран: «Первый тайм в матче ЦСКА — „Спартак“ точно получится аккуратным»

Экс-наставник «Химок» порассуждал о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака» в 13-м туре РПЛ .

Первый тайм точно получится аккуратным, а вот во втором в зависимости от счета одна из сторон может начать раскрываться. Вероятно, вынуждены будут идти вперед именно армейцы, поскольку они играют дома. Не исключаю, что ЦСКА не станет с ходу включать высокий прессинг. Скорее, красно-синие предпочтут встречать соперников ближе к середине поля. И в этой зоне они уже попытаются вынуждать их ошибаться, чтобы переходить в быстрые атаки.