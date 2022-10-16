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Юран: «Первый тайм в матче ЦСКА — „Спартак“ точно получится аккуратным»

вчера, 14:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран порассуждал о предстоящем матче ЦСКА и «Спартака» в 13-м туре РПЛ.

Первый тайм точно получится аккуратным, а вот во втором в зависимости от счета одна из сторон может начать раскрываться. Вероятно, вынуждены будут идти вперед именно армейцы, поскольку они играют дома. Не исключаю, что ЦСКА не станет с ходу включать высокий прессинг. Скорее, красно-синие предпочтут встречать соперников ближе к середине поля. И в этой зоне они уже попытаются вынуждать их ошибаться, чтобы переходить в быстрые атаки.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Спартак отгружает трешку, от коней один заблудившийся!
y2msgu3qfnk2
y2msgu3qfnk2
вчера в 16:18
Просто так сказал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:37
Прагматичная игра переходящая в шторм?). Согласен. Главное, чтобы не было шторма, после матча, от решения кротов.
Futurista
Futurista
вчера в 15:22
Спартак должен аккуратно положить пару банок...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:06
Ждём тотал меньше
Namuri
Namuri
вчера в 15:01
Он так уверен?
Гость
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