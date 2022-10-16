Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Шунин: «Никуда „Челси“ от Захаряна не денется»

вчера, 15:04

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.

Захарян — талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него все в голове — Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен — один из наших лидеров, молодой парень. У него все впереди, никуда «Челси» не денется.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55
это один из....
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:48
.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:28
Да развеж только он....
Capral
Capral
вчера в 16:24
Мало кто знает, но Заха большой любитель покутить. Эта инфа от очень достоверного источника. Арсен конечно не Кокорин, со всеми вытикающими, но задуматься надо. А как известно- кабаки да бабы доведут... ну и дальше по тексту. Именно сейчас шлифуется талант, в этом возрасте. Огромное бабло портит молодого человека. В России к сожалению, в этом направлении -ничего не меняется....
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:38
Чё наговорил? ВанюСоловьёва лучше бы вспомнил!Где он сейчас!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:34
- "Куда "Челси" делся?"
- "Не знаю, только что здесь лежал"
Брулин
Брулин
вчера в 15:25
Пиняев>Захарян
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:15, ред.
Ну всё...успокоил...
А то страшно представить....приходит Арсен в Лондон...а Челси там нет...раньше говорят надо было приходить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 