Шунин: «Никуда „Челси“ от Захаряна не денется»

Вратарь «Динамо» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника в «Челси».

Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.

Захарян — талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него все в голове — Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен — один из наших лидеров, молодой парень. У него все впереди, никуда «Челси» не денется.