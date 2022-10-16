Шунин: «Никуда „Челси“ от Захаряна не денется»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».
Не согласен, что у Захаряна пропала мотивация после несостоявшегося перехода в «Челси». Мы с Арсеном часто общаемся, в хороших отношениях. Он не падает духом, играет.
Захарян — талантливый игрок, который будет показывать хороший уровень. У него все в голове — Арсен выходит на поле и творит. Нельзя судить по одной или двум играм, если что-то не получилось или он не забил, что Захарян сдал или слабый. Арсен — один из наших лидеров, молодой парень. У него все впереди, никуда «Челси» не денется.
- "Не знаю, только что здесь лежал"
- "Не знаю, только что здесь лежал"