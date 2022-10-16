Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сёмин оценил расклад сил в матче ЦСКА и «Спартака»

вчера, 17:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кавазашвили: «Соболев добился всего того, что мы мечтали увидеть от него»
Сегодня, 18:52
Радченко: «„Зенит“ должен играть стабильно во всех матчах»
Сегодня, 17:57
Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»
Сегодня, 17:15
Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»
Сегодня, 17:05
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»
Сегодня, 16:05
Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»
Сегодня, 15:56
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ giga71 (раскрыть)
вчера в 19:33
Не оценил, а дипломатично отделался от назойливых журналистов.
giga71
giga71
вчера в 19:26
Офигеть, как содержательно оценил. Мастерство заголовка, просто пипец
112910415
112910415
вчера в 19:16
Не, расклад сил не оценил )
ABir
ABir
вчера в 18:30
Палыч не знает, и никто сейчас до конца не уверен, как оно пойдет
smd2324k5adk
smd2324k5adk
вчера в 17:55
Оценка оценкой, но все покажет игра...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:52
Дипломат Шпалыч !!!
Скромно и не о чём,
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:49
Палыч не стал как некоторые здесь умного из себя строить.
Победителя определит футбол.
Более чёткого ответа за последние дня я не видел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:48
Красава Палыч, самая адекватная оценка!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 