Сёмин оценил расклад сил в матче ЦСКА и «Спартака»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол.
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол.
Скромно и не о чём,
Скромно и не о чём,
Победителя определит футбол.
Более чёткого ответа за последние дня я не видел.
Победителя определит футбол.
Более чёткого ответа за последние дня я не видел.