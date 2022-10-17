Непомнящий: «Промес не заслуживал удаления за фол против Роши»

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий оценил эпизод с фолом Квинси Промеса в матче против ЦСКА.
Промес не заслуживал удаления за фол против Роши. Карасев — молодец. Разобрался в этом эпизоде, не стал ломать игру на шестой минуте, ограничился желтой карточкой. В динамике-то казалось, что Квинси сыграл очень грубо, едва ли не умышленно хотел травмировать игрока. Но на повторе уже не было такого ощущения. Роша — хитрый, чуть-чуть «нарисовал».
В таких эпизодах не смотрят на силу удара или была ли провокация, сам факт удара по ногам сзади игрока не владеющим мячом расценивается показом КК.
Так что тут каждый волен выбирать, молодец Карасёв или нет, но он много совершил ошибок стараясь не удалять игрок обоих команд.
Конечно армейцы больше могут сетовать, ведь уже к 15 минуте у Спартака должно было остаться 9 игроков на поле.
В таких эпизодах не смотрят на силу удара или была ли провокация, сам факт удара по ногам сзади игрока не владеющим мячом расценивается показом КК.
Так что тут каждый волен выбирать, молодец Карасёв или нет, но он много совершил ошибок стараясь не удалять игрок обоих команд.
Конечно армейцы больше могут сетовать, ведь уже к 15 минуте у Спартака должно было остаться 9 игроков на поле.