Непомнящий: «Промес не заслуживал удаления за фол против Роши»

Бывший наставник «Томи» оценил эпизод с фолом в матче против ЦСКА .

Промес не заслуживал удаления за фол против Роши. Карасев — молодец. Разобрался в этом эпизоде, не стал ломать игру на шестой минуте, ограничился желтой карточкой. В динамике-то казалось, что Квинси сыграл очень грубо, едва ли не умышленно хотел травмировать игрока. Но на повторе уже не было такого ощущения. Роша — хитрый, чуть-чуть «нарисовал».