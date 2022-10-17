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Непомнящий: «Промес не заслуживал удаления за фол против Роши»

вчера, 13:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник «Томи» Валерий Непомнящий оценил эпизод с фолом Квинси Промеса в матче против ЦСКА.

Промес не заслуживал удаления за фол против Роши. Карасев — молодец. Разобрался в этом эпизоде, не стал ломать игру на шестой минуте, ограничился желтой карточкой. В динамике-то казалось, что Квинси сыграл очень грубо, едва ли не умышленно хотел травмировать игрока. Но на повторе уже не было такого ощущения. Роша — хитрый, чуть-чуть «нарисовал».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:18
Промес не заслуживает присутствия в РПЛ, как преследуемый в Нидерландах уголовный элемент. Не хватало нам ещё поножовщиков прикрывать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:38
Поэтому и не удалил,что шестая минута.
Роббен Игоревич
Роббен Игоревич
вчера в 16:37
В этом матче красные карточки могли быть у обоих команд, Но судья не стал ломать дерби.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 15:52
очевидно что Квирси надо было удолять. он явно пнул саперника нагой
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Шорохов (раскрыть)
вчера в 15:38
У Ермакова там по мимо красной матча три дисквы за такой фол, это всем весом в опорную ногу, Пруцев даже не корчил боль, он её ощущал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:36
Байкал сам определил нарушение и уже даже двоих удалил у Спартака. Круто конечно в своём мире жить, но иногда надо смотреть футбол без звука.
Со стороны Куинси была отмашка за провокацию, это желтая во все времена, и никогда за такое красные в рпл не давали, никогда.
Соболева можно было удалить только по одной причине, потому что до этого его Карась простил и не дал ему горчичник за опасную игру шипами. А сам фол был в стиле Рамоса, и за такие фолы на фланге никогда в Европе не удаляют.
Можно придумывать сколько угодно удалений у Спартака , но к реальности это отношения не имеет
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 15:20
почему все молчат про ермакова,там чистая красная,но даже к уху руку не приложил,но по сути всё последовательно,а это самое главное
4hgyctvwnur7
4hgyctvwnur7
вчера в 14:28
Это просто лирика
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:19, ред.
То что не стал ломать игру конечно молодец, но в любом топ чемпионате или на ЧМ и ЧЕ за такое просто удалили бы несмотря на статус матча и статус игрока.

В таких эпизодах не смотрят на силу удара или была ли провокация, сам факт удара по ногам сзади игрока не владеющим мячом расценивается показом КК.

Так что тут каждый волен выбирать, молодец Карасёв или нет, но он много совершил ошибок стараясь не удалять игрок обоих команд.

Конечно армейцы больше могут сетовать, ведь уже к 15 минуте у Спартака должно было остаться 9 игроков на поле.
dgn9qr325rkz
dgn9qr325rkz
вчера в 14:14
В следущий раз он ее получит
aecmmc72rpu9
aecmmc72rpu9
вчера в 13:44
Тут двух мнений быть не может
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:42
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:42
    Все может быть
    makkie
    makkie
    вчера в 13:37
    Ну вот, кони, послушайте уважаемого человека.
    Непомнящий в своё время в цска работал, кстати!
    Гость
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