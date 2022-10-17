Губерниев: «Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню.
Зарема сама родом не из Москвы и если присмотреться к москвичам, то большинство москвичей делиться на две категории.
Первая это коренные москвичи, от которых несёт пафосом за километр.
Вторая это приезжие, которые стараются косить под коренных москвичей, и это ещё хуже.
Есть ещё и третья категория москвичей порядочных без закидонов, но их намного меньше чем первые две категории.
Москвичей нигде не любят, да и сами москвичи друг друга ненавидят.
Губерниев и Зарема это как раз яркие представители первых двух категорий, вот такие и позорят Москву.
Зарема сама родом не из Москвы и если присмотреться к москвичам, то большинство москвичей делиться на две категории.
Первая это коренные москвичи, от которых несёт пафосом за километр.
Вторая это приезжие, которые стараются косить под коренных москвичей, и это ещё хуже.
Есть ещё и третья категория москвичей порядочных без закидонов, но их намного меньше чем первые две категории.
Москвичей нигде не любят, да и сами москвичи друг друга ненавидят.
Губерниев и Зарема это как раз яркие представители первых двух категорий, вот такие и позорят Москву.