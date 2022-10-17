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Губерниев: «Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы»

вчера, 12:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню.

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Все комментарии
xajaks
xajaks
вчера в 18:27
а когда он Малафеева 62ом назвал,это как называть?
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:12
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 17:04
    Да и Х с ними со всеми.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 16:15, ред.
    Все нелецеприятное в отношении "народной" команды - это чудил, а то что говорит женщина пониженной социальной ответственности (хабалка из Уфы) оказывается это "острота языка". Вот до чего слепая КБ любовь может довести. Не зря говорят " Любовь зла - полюбишь и козла" Удачи и здоровья. Зла не держим. Без таких КБ было бы скучно.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:01
    Губерниев тёмный как ночи в Сочи...
    makkie
    makkie ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 14:30
    И вам не хворать!
    В первоисточнике указано так:

    — Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека, — сказала Салихова.

    При разговоре не присутствовал, но исходя из контекста речь идёт о ФК "Сочи", а не о городе. Жаль, не все это понимают и включают дурачка. В "Сочи" Федотов тоже чудил, в том числе в отношение тренеров Спартака.
    shlomo
    shlomo ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Добра Вам!

    А что она так и говорила, что "Сочи" она заключила в кавычки????
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:22
    Ну про то что ...коренная жительница столицы высказала свое мнение я писал... И по поводу Федотова тоже...Но а вот если посмотреть вторую сторону медали... А Федотов разве оскорбил кого-то или нынче общество стало такое что уже сказать "прыгало" воспринимается как оскорбление и обиды?... да, безусловно высказывание "не из лучших", но можно понять что Федотов так то мужик в возрасте и т.д. почему-то когда тот же Моуриньо в подобном ключе подкалывает или резко выражается, все восхищаются, нашему тренеру стоило сказать "ну что-то то прыгало", у нас сразу реакция на своего: "ну это быдло", "это колхоз"...
    3spartak5
    3spartak5
    вчера в 14:03
    Да эта подстилка губернией лучше бы помолчал сам то кто прибился к кормушке и всё
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:00, ред.
    Да вы оба , как два сапога пара !)
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:56
    Дима сам тоже любит пословоблудить.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:06
    Скучно без Заремы. Камень в огород Федота, но не города). Губер передёрнул просто слова ее и фонтанирует от оргазма, это его нормальное состояние)
    makkie
    makkie
    вчера в 12:58, ред.
    Зарема, конечно, остра на язык...
    Но в данном случае имелся в виду ФК "Сочи", так что Губерниеву внимательнее читать надо. Видимо, речь про историю с ростовской молодежью, "колизеем" и побегом Федотова в цска.
    Губерниев же постоянно открывает рот не по делу!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 12:52, ред.
    «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки»

    Зарема сама родом не из Москвы и если присмотреться к москвичам, то большинство москвичей делиться на две категории.

    Первая это коренные москвичи, от которых несёт пафосом за километр.

    Вторая это приезжие, которые стараются косить под коренных москвичей, и это ещё хуже.

    Есть ещё и третья категория москвичей порядочных без закидонов, но их намного меньше чем первые две категории.

    Москвичей нигде не любят, да и сами москвичи друг друга ненавидят.

    Губерниев и Зарема это как раз яркие представители первых двух категорий, вот такие и позорят Москву.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:38
    Сама-то она коренная москвичка. От федунского корня укоренилась...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:29
    Какой столичный снобизм увидел Дима от этой типичной башкирской хабалки. ?Благодаря определенным частям тела попала в постель к Федуну и стала столичной? Дима, ты удивляешь мои тапочки
    Alser
    Alser
    вчера в 12:24
    Не всегда согласен с Губерниевым, но тут по делу.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 12:23
    а сама то она откуда из какого мухасранска
    8e6m6ggq6k7p
    8e6m6ggq6k7p
    вчера в 12:18
    Губошлёп в любой скандал залезет
    Гость
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