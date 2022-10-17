Губерниев: «Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню.