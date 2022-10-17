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Каррера: «„Спартак“ и ЦСКА будут бороться за чемпионство»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:46
У Карреры дома телевизор только Чемпионат Москвы показывает......
drixor
drixor ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:17
а что же этот третий в цветах Ростова ?!?
спартак и цска будут бороться за 2 место,а третье займет ростов!
Futurista
Futurista
вчера в 14:22, ред.
Точно)...ЦСКА и Спартак будут бороться за чемпионство...Зенит будет третьим...

6jxbx7w7pg3y
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вчера в 13:49
    Devjatiy
    Devjatiy
    вчера в 13:28
    Когда спартак победит Ростов в чемпионате, то возможно, станет вторым.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:00
    Бороться, конечно, можно.
    Но по факту это бесполезно и бессмысленно - чемпиона у нас назначают заранее. И этот чемпион известен давно. Увы, но в РПЛ это так...
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 12:50
    Каррера проанализировал счет матча ЦСКА - Спартак - 2:2 = 1 (место)
    LOpp
    LOpp
    вчера в 12:40
    Я тоже считаю, что за чемпионство будут бороться Спартак и цска, ну может быть ещё и Ростов.

    xоxol
    xоxol
    вчера в 12:19
    Удачи) За чемпионство они собрались бороться. Как показывает практика для чемпионства достаточно 60, иногда чуть больше очков. Соответственно Зениту осталось выиграть 9 из 17 оставшихся матчей, задача более чем выполнимая. Спартаку и ЦСКА 12 из 17, выполнимо, но не верится особенно про Спартак.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 12:15
    Зенит может и просядет по "физике", но Спартак и ЦСКА уже сейчас проседают по "математике".
    giga71
    giga71
    вчера в 12:12
    Отрыв не такой уж и большой, и Зенит неизбежно просядет по физике. Всё может статься.
    drug01
    drug01
    вчера в 12:05
    Надо реально смотреть на наш футбол
    twrvtpqhe9y3
    twrvtpqhe9y3
    вчера в 12:04
    Не будет этого!!!?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 12:01, ред.
    Я считаю Спартак и ЦСКА фаворитами в чемпионской гонке "чемпионата Москвы", а вот в РПЛ им это не грозит, чемпионом будет Зенит, без какой либо конкуренции.
    Сыграно всего 13 туров, а отрыв уже 7 очков и больше и он будет только увеличиваться.
    Штанмайер
    Штанмайер
    вчера в 11:47
    Уфь как они достали со свим чемпионством...сколько можно эту дичь распространять..вся борьба будет за второе место сколько можно говорить уже про это....
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:47
    За медали, а не за чемпионство.
    Гость
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