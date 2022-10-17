Каррера: «„Спартак“ и ЦСКА будут бороться за чемпионство»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат «красно-белых» с ЦСКА.
Эта ничья дает понять, что две команды имеют одинаковую силу и будут бороться за победу в чемпионате.
Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат «красно-белых» с ЦСКА.
Эта ничья дает понять, что две команды имеют одинаковую силу и будут бороться за победу в чемпионате.
спартак и цска будут бороться за 2 место,а третье займет ростов!
спартак и цска будут бороться за 2 место,а третье займет ростов!
https://youtu.be/0mn0n7rib3c
Но по факту это бесполезно и бессмысленно - чемпиона у нас назначают заранее. И этот чемпион известен давно. Увы, но в РПЛ это так...
Но по факту это бесполезно и бессмысленно - чемпиона у нас назначают заранее. И этот чемпион известен давно. Увы, но в РПЛ это так...
Сыграно всего 13 туров, а отрыв уже 7 очков и больше и он будет только увеличиваться.
Сыграно всего 13 туров, а отрыв уже 7 очков и больше и он будет только увеличиваться.