Тренер ЦСКА Фоменко: «Может быть, Абаскаль бежал не к нам, а к камере»

Тренер ЦСКА высказался о конфликте Владимира Федотова с .

Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то фэйр-плей. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком фэйр-плей можно говорить?

Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про фэйр-плей. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир – все люди с разными эмоциями.

Как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР? Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться – это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает – значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся.

Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.