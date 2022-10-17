Тренер ЦСКА Фоменко: «Может быть, Абаскаль бежал не к нам, а к камере»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о конфликте Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем.
Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то фэйр-плей. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком фэйр-плей можно говорить?
Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про фэйр-плей. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.
У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир – все люди с разными эмоциями.
Как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР? Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться – это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает – значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся.
Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.
Тедеско до появления в Спартаке был спокойным тихим тренером, придя в Спартак в него словно вселился бес. Он постоянно прыгал, скакал, размахивал руками, зачем-то подбегал к тренерам ЦСКА и провоцировал после матча другие клубы устраивая скандалы. Отдельно стоит отметить постоянное давление на судей, даже в тех эпизодах, где вообще ничего не было.
После ухода из Спартака в РБ Лейпциг я опять увидел прежнего Тедеско, спокойного и тихого.
Не знаю какой раньше был Абаскаль, но он сейчас ведёт себя в схожей манере Тедеско времён Спартака. Манера поведения полностью повторяется.
Ничего не буду утверждать, но как мне кажется молодым Тедеско и Абаскалю советовали так себя вести. А так как они молодые ребята они полностью погружались в эту игру поведения.
Думаю скандалы с таким поведением будут ещё не раз.
Ещё раз повторю, это чисто мой взгляд на данную ситуацию и с другими может не совпадать, но я так вижу.
Тедеско до появления в Спартаке был спокойным тихим тренером, придя в Спартак в него словно вселился бес. Он постоянно прыгал, скакал, размахивал руками, зачем-то подбегал к тренерам ЦСКА и провоцировал после матча другие клубы устраивая скандалы. Отдельно стоит отметить постоянное давление на судей, даже в тех эпизодах, где вообще ничего не было.
После ухода из Спартака в РБ Лейпциг я опять увидел прежнего Тедеско, спокойного и тихого.
Не знаю какой раньше был Абаскаль, но он сейчас ведёт себя в схожей манере Тедеско времён Спартака. Манера поведения полностью повторяется.
Ничего не буду утверждать, но как мне кажется молодым Тедеско и Абаскалю советовали так себя вести. А так как они молодые ребята они полностью погружались в эту игру поведения.
Думаю скандалы с таким поведением будут ещё не раз.
Ещё раз повторю, это чисто мой взгляд на данную ситуацию и с другими может не совпадать, но я так вижу.
-----------
Фоменко:
Дело было вечером,
Мне сказать вам есть чего:
Кто на лавочке сидел,
Кто игру во всю глядел,
Я терпел,
Мой шеф молчал,
Абаскаль права качал
-----------
Фоменко:
Дело было вечером,
Мне сказать вам есть чего:
Кто на лавочке сидел,
Кто игру во всю глядел,
Я терпел,
Мой шеф молчал,
Абаскаль права качал