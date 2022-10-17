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Тренер ЦСКА Фоменко: «Может быть, Абаскаль бежал не к нам, а к камере»

вчера, 13:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался о конфликте Владимира Федотова с Гильермо Абаскалем.

Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то фэйр-плей. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком фэйр-плей можно говорить?

Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про фэйр-плей. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир – все люди с разными эмоциями.

Как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР? Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться – это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает – значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся.

Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 15:58
.
Tostao
Tostao
вчера в 15:56
"Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча."
-----------
Фоменко:
Дело было вечером,
Мне сказать вам есть чего:
Кто на лавочке сидел,
Кто игру во всю глядел,
Я терпел,
Мой шеф молчал,
Абаскаль права качал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:54, ред.
Раздули из мухи слона. Не бьёт никого, ни оскорбляет, ни материт ни кого, с менталитетом соглашусь. Все разные. Многие бывают на дню разными: весёлыми, грустными, добрыми, злыми. У Палыча туфли летали по бровки, но его никто не осуждает. Я его, образно, вижу мужика с дрыном в фуфайке)). Нормально все.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:34
А тебе-то что?
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:18
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:12
    Занятная была игра, а после неё ваще пошла веселуха!...
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:54
    Да, ждём "пруфов" как обычно.
    Они 100% будут, не сомневаюсь )))
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 13:52, ред.
    Именно поэтому за последние три года у Спартака:

    - 2-е место в РПЛ (с Тедеско)
    - 1-е место в группе ЛЕ и выход в 1/8 финала (с Виторией)
    - выигранный Кубок (с Ваноли)
    - промежуточное 2-е место по ходу нынешнего чемпионата (с Абаскалем).

    А теперь скажи, какие достижения у ИДЕАЛЬНЫХ и НЕ ПРЫГАЮЩИХ тренеров цска за тот же период?)))
    jbzh2pzwuuu5
    jbzh2pzwuuu5
    вчера в 13:46
    Не твоё конячье дело, куда он бежал!
    Futurista
    Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 13:40
    Как обычно инфа 100%?)...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:39
    У спартаковских иностранцев привычка бегать и подпрыгивать, спартачи, выбирая тренера рассматривают главным эту черту а потом профессионализм.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 13:32, ред.
    "Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками."...
    Это говорит человек который родился в Грозном и начинал карьеру в клубе «Вайнах» Шали...Вайнах?))...
    3spartak5
    3spartak5
    вчера в 13:25
    Начались отмазки если тренер у вас конченное быдло то что говорить
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 13:22, ред.
    Интересную я вещь заметил в поведении тренеров Спартака.

    Тедеско до появления в Спартаке был спокойным тихим тренером, придя в Спартак в него словно вселился бес. Он постоянно прыгал, скакал, размахивал руками, зачем-то подбегал к тренерам ЦСКА и провоцировал после матча другие клубы устраивая скандалы. Отдельно стоит отметить постоянное давление на судей, даже в тех эпизодах, где вообще ничего не было.

    После ухода из Спартака в РБ Лейпциг я опять увидел прежнего Тедеско, спокойного и тихого.

    Не знаю какой раньше был Абаскаль, но он сейчас ведёт себя в схожей манере Тедеско времён Спартака. Манера поведения полностью повторяется.

    Ничего не буду утверждать, но как мне кажется молодым Тедеско и Абаскалю советовали так себя вести. А так как они молодые ребята они полностью погружались в эту игру поведения.

    Думаю скандалы с таким поведением будут ещё не раз.

    Ещё раз повторю, это чисто мой взгляд на данную ситуацию и с другими может не совпадать, но я так вижу.
    xghtafs4t5ze
    xghtafs4t5ze
    вчера в 13:06
    Напоминает показания Мкртчяна на суде
    Гость
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