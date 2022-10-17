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Алдонин: «Борьба за чемпионство продолжится»

вчера, 11:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал результат матча со «Спартаком».

Матч понравился. В первом тайме было много суеты и нервотрепки. Во втором тайме был хороший и качественный футбол. Обе команды играли лучше в атаке, чем в обороне, что и ожидалось. Хорошее дерби, интересная качельная игра. Мне не хватило гола ЦСКА, а так очень зряче. Думаю, что борьба продолжится в любом случае, но, безусловно, эта ничья в пользу «Зенита». Но одно очко тоже идет в копилку каждому клубу. Дальше будет видно.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:58
Да нет никакой борьбы, максимум за 2-3 места
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:58
У Алдонина в голове, что то там борется.
6h5s7v6jjdc4
6h5s7v6jjdc4
вчера в 11:40
Пока особой борьбой и не пахнет
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:38
Какое ещё чемпионство
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:37
нет никакой борьбы к сожалению!
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