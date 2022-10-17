Алдонин: «Борьба за чемпионство продолжится»

Бывший игрок ЦСКА прокомментировал результат матча со «Спартаком».

Матч понравился. В первом тайме было много суеты и нервотрепки. Во втором тайме был хороший и качественный футбол. Обе команды играли лучше в атаке, чем в обороне, что и ожидалось. Хорошее дерби, интересная качельная игра. Мне не хватило гола ЦСКА , а так очень зряче. Думаю, что борьба продолжится в любом случае, но, безусловно, эта ничья в пользу «Зенита». Но одно очко тоже идет в копилку каждому клубу. Дальше будет видно.