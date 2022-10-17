Пирес: «Месси — один из лучших футболистов мира, но он — человек»

Экс-футболист сборной Франции в высоком ключе отозвался о нападающем ПСЖ .

Месси — один из лучших футболистов мира, это трудно описать словами. Но он – человек. Прошлый его сезон во Франции показал, что и ему требуется адаптация. Когда ты меняешь страну, сталкиваешься с новым языком, узнаешь новую модель игры, то к этому надо привыкнуть, понимаете?

Медиа и болельщики предполагали, что с Месси что-то произошло, он уже не тот. Это нормально. Теперь он знает, как нужно выступать во Франции, и понимает, что в этом чемпионате много борьбы, там сложный футбол. У него здорово получается в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Его игра снова вдохновляет. Я и раньше понимал, что ему требуется время на адаптацию, но не все это осознавали.