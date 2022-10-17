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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Пирес: «Месси — один из лучших футболистов мира, но он — человек»

вчера, 17:33

Экс-футболист сборной Франции Робер Пирес в высоком ключе отозвался о нападающем ПСЖ Лионеле Месси.

Месси — один из лучших футболистов мира, это трудно описать словами. Но он – человек. Прошлый его сезон во Франции показал, что и ему требуется адаптация. Когда ты меняешь страну, сталкиваешься с новым языком, узнаешь новую модель игры, то к этому надо привыкнуть, понимаете?

Медиа и болельщики предполагали, что с Месси что-то произошло, он уже не тот. Это нормально. Теперь он знает, как нужно выступать во Франции, и понимает, что в этом чемпионате много борьбы, там сложный футбол. У него здорово получается в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Его игра снова вдохновляет. Я и раньше понимал, что ему требуется время на адаптацию, но не все это осознавали.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:41
Да, кто-то человек, а кто-то ботокс...
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:34
А каждый человек стареет
xajaks
xajaks ответ 67s9znuk4tqz (раскрыть)
вчера в 18:19
неужели и Фридрих Энгельс тоже один человек?
67s9znuk4tqz
67s9znuk4tqz
вчера в 17:56
Много открытий ещё ждут Пиреса на этом пути. Ну, например:
1. Карл Маркс это один человек
2. А Слава КПСС вообще не человек!
k7qy6y9zs7kh
k7qy6y9zs7kh
вчера в 17:54
Правильно, дном он тоже человек!
Futurista
Futurista
вчера в 17:47
...а человек он не лучший...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:42
Он привыкнет,надр дать ему время!
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