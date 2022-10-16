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Эдди Хау: «Мы неплохо вошли в сезон, футболисты показывают свой максимум»

вчера, 23:07
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау проанализировал игру своей команды в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

В первом тайме мы отлично себя показали. Жоэлинтон дважды попал в каркас ворот, а за нарушение на Уилсоне могли назначить пенальти. Во втором тайме мы не показали свою игру, я рад, что матч закончился.

У Рэшфорда был замечательный момент. Мы неплохо оборонялись против МЮ, но опасность гола ощущалась. Но мы этого не заслужили. Мы неплохо вошли в сезон, футболисты показывают свой максимум – а о большем и просить нельзя. Образцовый командный дух.

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Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 07:15
нету стабильных игроков в мю тен хаг тусует как может, и многие хрустальные, не наигран состав, нету лидера, и сколько бабок врюхали та не мало, вон арсенал меньше всех тратит и ведет игру, это называется вера в тренера
Achilles1
Achilles1
сегодня в 06:05
И это не предел))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:16
Рэшфорд как Чалов, раз в год выстреливает !)
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