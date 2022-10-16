Эдди Хау: «Мы неплохо вошли в сезон, футболисты показывают свой максимум»

Главный тренер «Ньюкасла» проанализировал игру своей команды в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

В первом тайме мы отлично себя показали. Жоэлинтон дважды попал в каркас ворот, а за нарушение на Уилсоне могли назначить пенальти. Во втором тайме мы не показали свою игру, я рад, что матч закончился.