Эдди Хау: «Мы неплохо вошли в сезон, футболисты показывают свой максимум»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау проанализировал игру своей команды в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).
В первом тайме мы отлично себя показали. Жоэлинтон дважды попал в каркас ворот, а за нарушение на Уилсоне могли назначить пенальти. Во втором тайме мы не показали свою игру, я рад, что матч закончился.
У Рэшфорда был замечательный момент. Мы неплохо оборонялись против МЮ, но опасность гола ощущалась. Но мы этого не заслужили. Мы неплохо вошли в сезон, футболисты показывают свой максимум – а о большем и просить нельзя. Образцовый командный дух.