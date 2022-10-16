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Поттер: «„Астон Вилла“ неплохо с нами поборолась, особенно в первом тайме»

вчера, 21:46
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил победу своей команды над «Астон Виллой» в АПЛ (2:0).

Непростой матч. «Астон Вилла» неплохо с нами поборолась, особенно в первом тайме, хоть мы и повели в счете. Наш оппонент не сбавлял темп, и наш голкипер несколько раз спас команду.

После матча в Лиге чемпионов было важно проявить себя. Я доволен футболистами, мы набрали 3 очка. На Мэйсона Маунта можно положиться. Он отличный исполнитель и человек. Он заметно влияет на коллектив.

Кепа Аррисабалага отыграл на высшем уровне, особенно в первой половине игры. Я очень рад за него, у него были непростые периоды в нашей команде, но он сильно нам помог.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:34
Аутсайдера должны были обыгрывать по определению.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:04
Челси с Победой ! Всё как и должно было быть.
Гость
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