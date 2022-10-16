Поттер: «„Астон Вилла“ неплохо с нами поборолась, особенно в первом тайме»

Главный тренер «Челси» оценил победу своей команды над «Астон Виллой» в АПЛ (2:0).

Непростой матч. «Астон Вилла» неплохо с нами поборолась, особенно в первом тайме, хоть мы и повели в счете. Наш оппонент не сбавлял темп, и наш голкипер несколько раз спас команду.

После матча в Лиге чемпионов было важно проявить себя. Я доволен футболистами, мы набрали 3 очка. На Мэйсона Маунта можно положиться. Он отличный исполнитель и человек. Он заметно влияет на коллектив.

Кепа Аррисабалага отыграл на высшем уровне, особенно в первой половине игры. Я очень рад за него, у него были непростые периоды в нашей команде, но он сильно нам помог.