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«Антверпен» отстранил Наингголана за курение на скамейке запасных

вчера, 16:17

Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан был наказан своим нынешним клубом «Антверпеном» за курение на скамейке запасных.

34-летний футболист отстранен от работы с командой на неопределенный срок.

Наингголан в соцсетях отметил, что согласен с наказанием, но при этом считает его слишком суровым.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:07
Разогнал паровоз. Хороший ли план у него?
galem72
galem72
вчера в 19:32
Откровенный идиот! Очередной зажравшийся спортсмен, которому по на социум.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:52
)
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:51
А после отстранения Раджа прокоментировал Амаяка Акопяна...
Баобаб
Баобаб ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:38
Электронку.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:25
Руководство Антверпена обиделось на Наингголана - попросили оставить покурить ... а в ответ тишина.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:47, ред.
Загубил свою карьеру парень. А ведь считался достаточно перспективным игроком, да и поначалу довольно таки прилично себя показывал.

Но его выходки всегда шли вразрез с этическими нормами. То он с вином и сигаретой фото выложит, то еще что-то отмочит. Вообщем сам себя как футболиста похоронил.

Человек слаб и Раджа не один такой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Интересно а , что он курил?
pm8bw7b5avke
pm8bw7b5avke
вчера в 16:29
надо же оборзели совсем...
5xn7vdvuaxth
5xn7vdvuaxth
вчера в 16:27
Это просто жесть
Гость
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