«Антверпен» отстранил Наингголана за курение на скамейке запасных

Бывший футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан был наказан своим нынешним клубом «Антверпеном» за курение на скамейке запасных.
34-летний футболист отстранен от работы с командой на неопределенный срок.
Наингголан в соцсетях отметил, что согласен с наказанием, но при этом считает его слишком суровым.
Но его выходки всегда шли вразрез с этическими нормами. То он с вином и сигаретой фото выложит, то еще что-то отмочит. Вообщем сам себя как футболиста похоронил.
Человек слаб и Раджа не один такой.
Но его выходки всегда шли вразрез с этическими нормами. То он с вином и сигаретой фото выложит, то еще что-то отмочит. Вообщем сам себя как футболиста похоронил.
Человек слаб и Раджа не один такой.