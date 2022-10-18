«Антверпен» отстранил Наингголана за курение на скамейке запасных

1666099062

вчера, 16:17

Бывший футболист сборной Бельгии был наказан своим нынешним клубом «Антверпеном» за курение на скамейке запасных.

34-летний футболист отстранен от работы с командой на неопределенный срок.

Наингголан в соцсетях отметил, что согласен с наказанием, но при этом считает его слишком суровым.