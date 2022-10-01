«Эвертон» оштрафован за прорыв болельщиков на поле в прошлом сезоне

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вчера, 14:54

«Эвертон» оштрафован на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что болельщики клуба выбежали на поле в матче 33-го тура прошлого сезона АПЛ против «Кристал Пэлас». По итогам того матча стало ясно, что «ириски» сохранят место в АПЛ , это и послужило поводом для празднования таким образом.

В тот день клуб из Ливерпуля выиграл со счетом 3:2. Нападающий «Эвертона» забил победный мяч на 85-й минуте, после чего поклонники домашней команды высыпали на поле стадиона «Гудисон Парк». В одном из эпизодов главный тренер команды гостей Патрик Виейра ударил ногой болельщика «Эвертона», который оскорблял его. FA и полиция провели расследование данного эпизода и решили не наказывать рулевого «Кристал Пэлас». Футбольная Ассоциация Англии опубликовала заявление по данному поводу:

Футбольный клуб «Эвертон» признал, что не смог обеспечить, чтобы зрители и все лица, выдающие себя за его болельщиков, вели себя мирно и не совершали агрессивных действий при прорыве на поле.

«Эвертон» по итогам прошлого сезона финишировал на 16-й позиции в Премьер-Лиге.