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«Эвертон» оштрафован за прорыв болельщиков на поле в прошлом сезоне

вчера, 14:54

«Эвертон» оштрафован на 300 тысяч фунтов стерлингов за то, что болельщики клуба выбежали на поле в матче 33-го тура прошлого сезона АПЛ против «Кристал Пэлас». По итогам того матча стало ясно, что «ириски» сохранят место в АПЛ, это и послужило поводом для празднования таким образом.

В тот день клуб из Ливерпуля выиграл со счетом 3:2. Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин забил победный мяч на 85-й минуте, после чего поклонники домашней команды высыпали на поле стадиона «Гудисон Парк». В одном из эпизодов главный тренер команды гостей Патрик Виейра ударил ногой болельщика «Эвертона», который оскорблял его. FA и полиция провели расследование данного эпизода и решили не наказывать рулевого «Кристал Пэлас». Футбольная Ассоциация Англии опубликовала заявление по данному поводу:

Футбольный клуб «Эвертон» признал, что не смог обеспечить, чтобы зрители и все лица, выдающие себя за его болельщиков, вели себя мирно и не совершали агрессивных действий при прорыве на поле.

«Эвертон» по итогам прошлого сезона финишировал на 16-й позиции в Премьер-Лиге.

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Брулин
Брулин
вчера в 17:32
"Это все из-за отсутствия FanID", - резюмировали в РФС
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:47
Двойные стандарты в действии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:08, ред.
А вот если бы наоборот - болельщик въёп ногой Виейра, то был бы акт расизма стопудово.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:59
А почему так дешево ?
Гость
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