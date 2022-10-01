Гвинею лишили права на проведение Кубка африканских наций – 2025

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вчера, 10:43

Гвинея не проведет Кубок африканских наций в 2025 году. Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила страну этого права из-за неготовности инфраструктуры. Президент CAF Патрис Мотсепе прокомментировал ситуацию:

В Гвинее не готовы к проведению турнира. Необходимо возобновить процесс предоставления вероятным принимающим государствам опции принять участие в торгах. Инфраструктура в стране не соответствует требованиям, поэтому CAF начнет принимать новые заявки.

Предыдущий турнир проходил в Камеруне, тогда победила команда Сенегала, обыгравшая в финале египтян по пенальти.