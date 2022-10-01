Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииКубок африканских наций 2025

Гвинею лишили права на проведение Кубка африканских наций – 2025

вчера, 10:43

Гвинея не проведет Кубок африканских наций в 2025 году. Африканская конфедерация футбола (CAF) лишила страну этого права из-за неготовности инфраструктуры. Президент CAF Патрис Мотсепе прокомментировал ситуацию:

В Гвинее не готовы к проведению турнира. Необходимо возобновить процесс предоставления вероятным принимающим государствам опции принять участие в торгах. Инфраструктура в стране не соответствует требованиям, поэтому CAF начнет принимать новые заявки.

Предыдущий турнир проходил в Камеруне, тогда победила команда Сенегала, обыгравшая в финале египтян по пенальти.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Эвертон» оштрафован за прорыв болельщиков на поле в прошлом сезоне
Вчера, 14:54
Агент Бальде: «Не получили документы с объяснением решения по отстранению»
30 сентября
Зеленов: «Кейта Бальде поддерживает форму индивидуально»
29 сентября
Подвижек в вопросе дисквалификации Бальде Кейта нет
27 сентября
FA предъявила обвинения Роналду за эпизод с разбитым телефоном
23 сентября
ОфициальноКДК оштрафовал «Зенит» на 50 тысяч рублей
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:25
Такое возможно только в Африке
dok66
dok66
вчера в 14:45
Осталось три года . Очень мало . Так что выбор очень ограничен : Египет , Алжир и еще 2-3 страны .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:56, ред.
Интересно чем изначально думали в CAF, отдавая Гвинее пальму первенства на проведение турнира ? Ж*пой ?
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:01
А им по ходу все равно......
ZeroRiot
ZeroRiot
вчера в 11:43
Пацаны из Гвинеи не слышали песню группы Сектор Газа - Попец.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:02
За что ?
Россия здесь при чем ?
старина
старина
вчера в 11:00
Айда к нам)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
Вот они Негодяи...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 