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Зеленов: «Кейта Бальде поддерживает форму индивидуально»

вчера, 19:41

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями о дисквалификации нападающего москвичей Кейта Бальде.

Кейта отбывает дисквалификацию. Насколько я знаю, мотивировочной части пока он не получил. Без неё он не может подать апелляцию. Это целиком может быть его инициатива.

«Спартак» не является стороной рассмотрения этого дела, поскольку нарушение было совершено до того, как Бальде Кейта стал игроком «Спартака». Пока ничего не меняется. Он поддерживает форму индивидуально. Согласно условиям дисквалификации, он не может тренироваться в составе «Спартака». Но мы ждём его скорейшего возвращения.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:18
Его будет нехватать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:52, ред.
Посмотрим что будет после этих тренировок
b99ewtg64d7q
b99ewtg64d7q
вчера в 19:44
Надо верить в игрока
Гость
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