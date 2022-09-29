Зеленов: «Кейта Бальде поддерживает форму индивидуально»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями о дисквалификации нападающего москвичей .

Кейта отбывает дисквалификацию. Насколько я знаю, мотивировочной части пока он не получил. Без неё он не может подать апелляцию. Это целиком может быть его инициатива.

«Спартак» не является стороной рассмотрения этого дела, поскольку нарушение было совершено до того, как Бальде Кейта стал игроком «Спартака». Пока ничего не меняется. Он поддерживает форму индивидуально. Согласно условиям дисквалификации, он не может тренироваться в составе «Спартака». Но мы ждём его скорейшего возвращения.