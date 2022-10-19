Камано: «Я уверен, что „Локомотив“ точно не вылетит из РПЛ»

Нападающий «Локомотива» уверен, что «железнодорожники» сохранят прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ . Почему мы должны вылетать? Мы делаем все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться. У нас сейчас серия из двух побед — это придает уверенности.

На этой неделе у «Локо» большая игра, дерби — нам нужно побеждать. Безусловно, выходить из такого положения очень тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Все футболисты сейчас думают только о том, как исправить ситуацию, никаких лишних мыслей нет. Мы сконцентрированы на этой задаче.