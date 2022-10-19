Камано: «Я уверен, что „Локомотив“ точно не вылетит из РПЛ»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано уверен, что «железнодорожники» сохранят прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Я уверен, что «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ. Почему мы должны вылетать? Мы делаем все возможное, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Конечно, команда постарается вернуться в топ-5. Нам будет нелегко, но мы усердно работаем над тем, чтобы вернуться. У нас сейчас серия из двух побед — это придает уверенности.
На этой неделе у «Локо» большая игра, дерби — нам нужно побеждать. Безусловно, выходить из такого положения очень тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Все футболисты сейчас думают только о том, как исправить ситуацию, никаких лишних мыслей нет. Мы сконцентрированы на этой задаче.
Комано ставит цель войти в топ 5 по итогам этого чемпионата... но как мне кажется это нереально, но в десятке будет точно.
Беда которая постигла Локо наконец-то отошла и пора выздоравливать.
Слухи и усмешки болельщиков других команд насчёт вылета? Да пусть шутят, Спартак тоже находился и не один раз в группе на вылет в определённых участках чемпионата. Прошлый сезон так вообще серьёзно даже специалисты об этом говорили. А легенды Спартака при слове вылет даже за валидол хватались, но молодцы, вылезли из ямы, заняв почётное 10 место.
А вот Динамо даже вылетала в первую лигу, но тоже молодцы, быстро вернулись.
Вот правда Рубин удивляет и ведёт себя непредсказуемо.
Лично я считаю, что гранды нашего футбола не должны вылетать, да, бывают провалы, но не до такой же степени.
Комано ставит цель войти в топ 5 по итогам этого чемпионата... но как мне кажется это нереально, но в десятке будет точно.
Беда которая постигла Локо наконец-то отошла и пора выздоравливать.
Слухи и усмешки болельщиков других команд насчёт вылета? Да пусть шутят, Спартак тоже находился и не один раз в группе на вылет в определённых участках чемпионата. Прошлый сезон так вообще серьёзно даже специалисты об этом говорили. А легенды Спартака при слове вылет даже за валидол хватались, но молодцы, вылезли из ямы, заняв почётное 10 место.
А вот Динамо даже вылетала в первую лигу, но тоже молодцы, быстро вернулись.
Вот правда Рубин удивляет и ведёт себя непредсказуемо.
Лично я считаю, что гранды нашего футбола не должны вылетать, да, бывают провалы, но не до такой же степени.