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«Деревню из человека не вытащить никогда». Селюк — о Федотове

19 октября 2022, 09:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Тедеско, когда Федотов ещё был в «Сочи».

Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно. Это ведь уже не первый раз происходит. Понятно, что эмоции, накал страстей, и конечно, он понимает, что за ним стоит большой клуб, но нужно изначально уважать коллег по цеху.

Я считаю, что должны встретиться все директора клубов и главные тренеры. Пожать друг другу руки и принять своеобразный джентльменский кодекс: всегда жать руку, не устраивать такой цирк, и чтобы каждый лично дал слово и нёс за него ответственность. И было бы понятно: если не сдержал слова — значит человек дерьмо.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 15:01
Да уж , от конских яблок запашок так себе . 😁
sv_1969
sv_1969 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 09:16
европа сама себя унижает!
Tostao
Tostao
вчера в 00:12, ред.
Верьте аль не верьте, а жил на белом свете Федот-молодец, удалой тренерец.
Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, интеллектом беден,
Мог схамить в горяче, грубиян он вообче.
Служба у Федота — тренеровочна работа. Гинеру — счёт на табло, а Федоту — бабло.
Но не сдюжил Федот - абаскалелся он, вот! Да все зазря — не прошло всё втихаря.
Плохо всё короче, то ли было в Сочи.
Tostao
Tostao
19 октября в 23:10
По деревне мы прошли 99 раз, неужели в сотый раз нам никто... не даст.
Александр Валяев
Александр Валяев
19 октября в 20:31
Муха- слон
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 20:08
ZIBO rock 5 / 400сегодня в 18:58, ред.
ANATOLY KANDAUROV ты же ниже кричал "нарушении фейр плей можно отнести к Зобнину. который не выбил мяч",
А ты выходит смысл моих слов не понял, а жаль. Я имел в виду , что рыжий должен был претензии по нарушению фейр плей не Федотову предъявлять. а Зобнину. А то. что рыжий, зная, что Федотов не при чем начал на него орать и есть явное доказательство провокации со стороны рыжего. Ты, прежде чем отвечать внимательно изучи и пойми аргументы своего оппонента, т.е. меня.
pomor45
pomor45
19 октября в 20:05
Деревню из провинциала не вытащишь, но и сноба из жителя столицы тоже.
MIvan
MIvan
19 октября в 20:03
Селюка из Селюка никогда не выбить...
ZIBO rock
ZIBO rock
19 октября в 18:58, ред.
ANATOLY KANDAUROV ты же ниже кричал "нарушении фейр плей можно отнести к Зобнину. который не выбил мяч", теперь "ДО ЗОБНИНА МНЕ ФИОЛЕТОВО" и снова перевод стрелок на Абаскаля!))) Разговор окончен, трудно говорить с людьми которым свои личные пристрастия дороже истины! Зобнин и Абаскаль виноваты, Федотов и Гайч - зайчики с новогоднего утренника!) Что касается рожи Соболевы, вы то хоть Заболотного рожу видели?!))) Соболев кстати уже несколько протезов детям инвалидам оплатил - хам конечно же!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 18:45
ZIBO rockZIBO rock 5 / 400сегодня в 18:10, ред.
ANATOLY KANDAUROV И снова перевод стрелок! По факту Карраскаль оказался дороже Зобнину чем игрокам ЦСКА, не говоря уже про тренера который так лестно отозвался о нем перед прессой!) Почему Зобнин не выбил мяч в аут было видно всем кто смотрел игру - потому что оглянувшись на Карраскаля он немного отпустил мяч и потому притормозил и расставил руки в стороны чтобы игроки остановились и пострадавшему оказали помощь.
Твои выдумки и версии не анализирую по понятным причинам.
Давай по порядку. Я говорю о провокации рыжего. который орал на Федотова, тогда как должен был орать на Зобнина. который не выбил мяч в аут. Люди, которые играли в футбол. знают, что в игре работает периферийное зрение и не надо ни на кого оборачиваться. игрок спокойно может выбить мяч в аут и не глядя на мяч. А по жесту Зобнина можно было предположить, что у него травма, или живот заболел. или. как говорил Черномырдин, что то где то зачесалось. Я называл провокатором рыжего, А ДО ЗОБНИНА МНЕ ФИОЛЕТОВО. что там у него в мыслях было, может ничего и не было. откуда.... Что касается хамства, то всем давно известно, что главный и первый хам в РПЛ - это Соболев, у него и рожа соответствующая. хотя играет прилично.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
19 октября в 18:28
Их поведение во время матчей - это яркий пример демонстрации гейропейских раскованных норм поведения. Вспомни как тедеска приыгал сзади на Ганчара - у нас в РФ так не принято. Человек, приезжающий в чужую страну должен знать обычаи и нормы этой страны. менталитет ее жителей. Мне пришлось в Германии поработать и в Университете преподавать и потом через несколько лет в страховой кампании. Я никогда не позволял себе вести себя так. как это не принято у немцев. Там много бзыков. нам непонятных от гипертрофированного скупердяйства. которое они считают экономией и рачительностью до повального стукачества. Соблюдать нормы их поведения было трудно. но я ни разу не вышел за эти рамки. Гейропейцы публично демонстрируют, что они не такие как мы. кое что мы терпим, но провокации терпеть нельзя. и слава богу, что Федотов не дал в рожу рыжему провокатору. когда тот с искаженной рожей орал ему то, что должен был орать Зобнину. Я помню, что мне было трудно не реагировать на их поведение в германии. просто я понимал, что нахожусь в другой стране и их обычаи надо соблюдать. Так вот гейропейцы игнорируют этот принцип. Они ведут себя в РФ как в Европе. Я это категорически не приемлю.
ZIBO rock
ZIBO rock
19 октября в 18:10, ред.
ANATOLY KANDAUROV И снова перевод стрелок! По факту Карраскаль оказался дороже Зобнину чем игрокам ЦСКА, не говоря уже про тренера который так лестно отозвался о нем перед прессой!) Почему Зобнин не выбил мяч в аут было видно всем кто смотрел игру - потому что оглянувшись на Карраскаля он немного отпустил мяч и потому притормозил и расставил руки в стороны чтобы игроки остановились и пострадавшему оказали помощь! Не надо валить на Зобнина выгораживая невежество своих игроков и тренера!!! Поздравляю вас, хорошая хамовитая команда собралась от Роши с Гайичем до тренера!!!
Карраскаль кстати установку тренера выполнил?! Засунул "что-то" "куда то"?!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 октября в 17:59, ред.
Не пойму где в Тедеско и Абаскале ты нашёл хоть частичку гееоподобности ? Нормальные мужики не позволяющие себе никаких выпадов и оскорблений в адрес оппонентов, нормально воспитанные , но с другим менталитетом.

А у наших людей и тренеров в частности это в порядке вещей. И этот случай который в общем-то яйца выведенного не стоит лишнее тому доказательство.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Сп62 (раскрыть)
19 октября в 17:50
Посмотри, старые игры Спартака и ЦСКА, и кто там что говорил друг другу из метров отечественной школы тренеров ))) Боюсь ты даже таких слов не знаешь )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 17:46
Сп62сегодня в 16:01
Когда говорят мы русские люди и обосабливают себя от всего мира...
Мы не обосабливаем себя от всего мира. Мы просто выражаем презрение к гейропейским провокаторам. И все. А рыжий гейропеец - типичный провокатор. Орать насчет фейр плей нужно было Зобнину. который не выбил мяч в аут. а не Федотову. не обоснованное обвинение Федотова - это и есть классическая провокация. Иной реакции на провокацию и быть не могло и не должно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 октября в 17:41
ZIBO rock 5 / 401сегодня в 16:50
ANATOLY KANDAUROV, А когда тебе напоминают о фэйр-плей, это не провокация, ну если только у вас, у "русских"!
А ты гражданин КБ знаешь, что напоминать о фейр плей нужно было Зобнину. который спокойно мог выбить мяч в аут. а не Федотову.? Или тебе это неважно?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
19 октября в 17:27
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    19 октября в 16:50
      Сп62
      Сп62 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      19 октября в 16:46
      Я так не думаю, но в семье не без урода. Хамство оно и в Африке хамство. Оно не украшает ни русских, ни шведов, ни поляков. Федотов человек публичный и к нему естественно требования повышенные. Я себе не могу представить такие слова в устах Яшина, Нетто, Черенкова или Бескова.
      Знатог
      Знатог ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      19 октября в 16:30
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd ответ Сп62 (раскрыть)
        19 октября в 16:19
        Ты думаешь тренеры в европе ведут себя лучше? матчи апл в этом году смотрел?
        Сп62
        Сп62
        19 октября в 16:01
        Когда говорят мы русские люди и обосабливают себя от всего мира, это напоминает обыкновенный шовинизм и гордиться здесь не чем. Мы пытаемся унизить Европу, а сами едем на операции и лечение в Германию, Италию и даже деньги для детей на уникальное лечение собираем с миру по нитке всё для тех же западных лекарей. Так что надо подумать прежде чем огульно всё охаивать.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
        19 октября в 15:46
        Селюк вещает из спальни Федуна и Заремы?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        19 октября в 15:46
        Как и все КБ ты меня не понял. Я категорически против гейропейской манеры поведения и неважно от кого она исходит. Мужланство не одобряю, но гейропейство у меня вызывает брезгливость, особенно . когда оно на показ выставляется как у Тедески. так и у рыжего провокатора. А русские мужики, пусть даже гопники, провокаторами никогда не были. Я думаю. что рыжий специально провоцировал Федотова, т.к. безусловно знал, что обвинение в нарушении фейр плей можно отнести к Зобнину. который не выбил мяч в аут. но никак не к Федотову и его команде. Любому взрослому человеку это понятно, как очевидно и то. что рыжий гейропеец хороший тренер, но провокатор по жизни. А это мы, русские люди не приемлем.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        19 октября в 15:36
        Понятие " русские люди " -очень растяжимое понятие . Если ты считаешь ,что хамство и вседозволенность в отношениях между людьми для русских людей -это норма ,тогда ты прав . Но я лично , встану на сторону интеллигентного человека ,хоть и "горячего " . Тем более Абаскаль не опускался до оскорблений . Федотов - обычное русское быдло ! И Европа здесь не причём совсем .
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ shlomo (раскрыть)
        19 октября в 15:23
        Ну Вы же понимаете ,что дело здесь не в Федотове и Абаскале ,а в противостоянии Спартака и ЦСКА ,со всеми вытекающими !
        Евгений Сибель
        Евгений Сибель
        19 октября в 15:20
        Селюк эксперт по африканским деревням
        Евгений Сибель
        Евгений Сибель
        19 октября в 15:19
        Я в детстве жил в деревне. Лучшее время.
        Стакан молока с булкой по утрам , разнообразие зелени и запах солярки от трактора Беларусь навсегда в моём сердце.
        isamsn
        isamsn
        19 октября в 15:01
        Одна команда в стране от которой постоянная вонь.
        Бубнин
        Бубнин
        19 октября в 13:56
        "..человек 62о". Персонажи из 90-х о культуре, деревне и вообще.
        Гость
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