«Деревню из человека не вытащить никогда». Селюк — о Федотове

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова главного тренера ЦСКА в адрес наставника «Спартака» в перерыве матча 13-го тура РПЛ .

Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Тедеско, когда Федотов ещё был в «Сочи».

Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно. Это ведь уже не первый раз происходит. Понятно, что эмоции, накал страстей, и конечно, он понимает, что за ним стоит большой клуб, но нужно изначально уважать коллег по цеху.

Я считаю, что должны встретиться все директора клубов и главные тренеры. Пожать друг другу руки и принять своеобразный джентльменский кодекс: всегда жать руку, не устраивать такой цирк, и чтобы каждый лично дал слово и нёс за него ответственность. И было бы понятно: если не сдержал слова — значит человек дерьмо.