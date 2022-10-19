«Деревню из человека не вытащить никогда». Селюк — о Федотове

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.
Я согласен с выражением: «Можно вытащить человека из деревни, но деревню из человека – никогда». С Федотовым порой связаны разные странные вещи. Как пример – конфликт с Тедеско, когда Федотов ещё был в «Сочи».
Человеку 56 лет, и такое поведение не совсем правильно. Это ведь уже не первый раз происходит. Понятно, что эмоции, накал страстей, и конечно, он понимает, что за ним стоит большой клуб, но нужно изначально уважать коллег по цеху.
Я считаю, что должны встретиться все директора клубов и главные тренеры. Пожать друг другу руки и принять своеобразный джентльменский кодекс: всегда жать руку, не устраивать такой цирк, и чтобы каждый лично дал слово и нёс за него ответственность. И было бы понятно: если не сдержал слова — значит человек дерьмо.
Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, интеллектом беден,
Мог схамить в горяче, грубиян он вообче.
Служба у Федота — тренеровочна работа. Гинеру — счёт на табло, а Федоту — бабло.
Но не сдюжил Федот - абаскалелся он, вот! Да все зазря — не прошло всё втихаря.
Плохо всё короче, то ли было в Сочи.
Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, интеллектом беден,
Мог схамить в горяче, грубиян он вообче.
Служба у Федота — тренеровочна работа. Гинеру — счёт на табло, а Федоту — бабло.
Но не сдюжил Федот - абаскалелся он, вот! Да все зазря — не прошло всё втихаря.
Плохо всё короче, то ли было в Сочи.
ANATOLY KANDAUROV ты же ниже кричал "нарушении фейр плей можно отнести к Зобнину. который не выбил мяч",
А ты выходит смысл моих слов не понял, а жаль. Я имел в виду , что рыжий должен был претензии по нарушению фейр плей не Федотову предъявлять. а Зобнину. А то. что рыжий, зная, что Федотов не при чем начал на него орать и есть явное доказательство провокации со стороны рыжего. Ты, прежде чем отвечать внимательно изучи и пойми аргументы своего оппонента, т.е. меня.
ANATOLY KANDAUROV ты же ниже кричал "нарушении фейр плей можно отнести к Зобнину. который не выбил мяч",
А ты выходит смысл моих слов не понял, а жаль. Я имел в виду , что рыжий должен был претензии по нарушению фейр плей не Федотову предъявлять. а Зобнину. А то. что рыжий, зная, что Федотов не при чем начал на него орать и есть явное доказательство провокации со стороны рыжего. Ты, прежде чем отвечать внимательно изучи и пойми аргументы своего оппонента, т.е. меня.
ANATOLY KANDAUROV И снова перевод стрелок! По факту Карраскаль оказался дороже Зобнину чем игрокам ЦСКА, не говоря уже про тренера который так лестно отозвался о нем перед прессой!) Почему Зобнин не выбил мяч в аут было видно всем кто смотрел игру - потому что оглянувшись на Карраскаля он немного отпустил мяч и потому притормозил и расставил руки в стороны чтобы игроки остановились и пострадавшему оказали помощь.
Твои выдумки и версии не анализирую по понятным причинам.
Давай по порядку. Я говорю о провокации рыжего. который орал на Федотова, тогда как должен был орать на Зобнина. который не выбил мяч в аут. Люди, которые играли в футбол. знают, что в игре работает периферийное зрение и не надо ни на кого оборачиваться. игрок спокойно может выбить мяч в аут и не глядя на мяч. А по жесту Зобнина можно было предположить, что у него травма, или живот заболел. или. как говорил Черномырдин, что то где то зачесалось. Я называл провокатором рыжего, А ДО ЗОБНИНА МНЕ ФИОЛЕТОВО. что там у него в мыслях было, может ничего и не было. откуда.... Что касается хамства, то всем давно известно, что главный и первый хам в РПЛ - это Соболев, у него и рожа соответствующая. хотя играет прилично.
ANATOLY KANDAUROV И снова перевод стрелок! По факту Карраскаль оказался дороже Зобнину чем игрокам ЦСКА, не говоря уже про тренера который так лестно отозвался о нем перед прессой!) Почему Зобнин не выбил мяч в аут было видно всем кто смотрел игру - потому что оглянувшись на Карраскаля он немного отпустил мяч и потому притормозил и расставил руки в стороны чтобы игроки остановились и пострадавшему оказали помощь.
Твои выдумки и версии не анализирую по понятным причинам.
Давай по порядку. Я говорю о провокации рыжего. который орал на Федотова, тогда как должен был орать на Зобнина. который не выбил мяч в аут. Люди, которые играли в футбол. знают, что в игре работает периферийное зрение и не надо ни на кого оборачиваться. игрок спокойно может выбить мяч в аут и не глядя на мяч. А по жесту Зобнина можно было предположить, что у него травма, или живот заболел. или. как говорил Черномырдин, что то где то зачесалось. Я называл провокатором рыжего, А ДО ЗОБНИНА МНЕ ФИОЛЕТОВО. что там у него в мыслях было, может ничего и не было. откуда.... Что касается хамства, то всем давно известно, что главный и первый хам в РПЛ - это Соболев, у него и рожа соответствующая. хотя играет прилично.
Карраскаль кстати установку тренера выполнил?! Засунул "что-то" "куда то"?!
Карраскаль кстати установку тренера выполнил?! Засунул "что-то" "куда то"?!
А у наших людей и тренеров в частности это в порядке вещей. И этот случай который в общем-то яйца выведенного не стоит лишнее тому доказательство.
А у наших людей и тренеров в частности это в порядке вещей. И этот случай который в общем-то яйца выведенного не стоит лишнее тому доказательство.
Когда говорят мы русские люди и обосабливают себя от всего мира...
Мы не обосабливаем себя от всего мира. Мы просто выражаем презрение к гейропейским провокаторам. И все. А рыжий гейропеец - типичный провокатор. Орать насчет фейр плей нужно было Зобнину. который не выбил мяч в аут. а не Федотову. не обоснованное обвинение Федотова - это и есть классическая провокация. Иной реакции на провокацию и быть не могло и не должно.
Когда говорят мы русские люди и обосабливают себя от всего мира...
Мы не обосабливаем себя от всего мира. Мы просто выражаем презрение к гейропейским провокаторам. И все. А рыжий гейропеец - типичный провокатор. Орать насчет фейр плей нужно было Зобнину. который не выбил мяч в аут. а не Федотову. не обоснованное обвинение Федотова - это и есть классическая провокация. Иной реакции на провокацию и быть не могло и не должно.
ANATOLY KANDAUROV, А когда тебе напоминают о фэйр-плей, это не провокация, ну если только у вас, у "русских"!
А ты гражданин КБ знаешь, что напоминать о фейр плей нужно было Зобнину. который спокойно мог выбить мяч в аут. а не Федотову.? Или тебе это неважно?
ANATOLY KANDAUROV, А когда тебе напоминают о фэйр-плей, это не провокация, ну если только у вас, у "русских"!
А ты гражданин КБ знаешь, что напоминать о фейр плей нужно было Зобнину. который спокойно мог выбить мяч в аут. а не Федотову.? Или тебе это неважно?
https://www.youtube.com/watch?v=8rkUAsdG8Ps
Стакан молока с булкой по утрам , разнообразие зелени и запах солярки от трактора Беларусь навсегда в моём сердце.
Стакан молока с булкой по утрам , разнообразие зелени и запах солярки от трактора Беларусь навсегда в моём сердце.