Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать за высказывания в адрес Абаскаля»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что КДК РФС должен дисквалифицировать главного тренера ЦСКА за высказывания в адрес наставника «красно-белых» .

Думаю, что здесь по этой ситуации должна быть дисквалификация Федотова. Игры на две минимум. К тому же там еще лексика определенная присутствовала. А что Абаскаль? Молодые, да, они все прыгают. Что тут такого? Ничего страшного. Ты взрослый человек, ты понимаешь, что по сути твой футболист не был прав. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, не надо было Зобнину останавливаться. Выбей мяч в аут, и все было по‑другому… Я думаю, что накажут Федотова. Потому что нельзя допускать такие вещи, такое поведение.