Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать за высказывания в адрес Абаскаля»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что КДК РФС должен дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за высказывания в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Думаю, что здесь по этой ситуации должна быть дисквалификация Федотова. Игры на две минимум. К тому же там еще лексика определенная присутствовала. А что Абаскаль? Молодые, да, они все прыгают. Что тут такого? Ничего страшного. Ты взрослый человек, ты понимаешь, что по сути твой футболист не был прав. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, не надо было Зобнину останавливаться. Выбей мяч в аут, и все было по‑другому… Я думаю, что накажут Федотова. Потому что нельзя допускать такие вещи, такое поведение.
Олич тоже "гейропеец", а ваши иностранцы в команде, физрук был испанским - они тоже?
Похоже, у кого-то серьёзные комплексы насчёт тренеров Спартака. Тем более они в разы успешнее тренеров цска за аналогичный период. Отсюда вся злость и ненависть. Что ж поделаешь!
Олич тоже "гейропеец", а ваши иностранцы в команде, физрук был испанским - они тоже?
Похоже, у кого-то серьёзные комплексы насчёт тренеров Спартака. Тем более они в разы успешнее тренеров цска за аналогичный период. Отсюда вся злость и ненависть. Что ж поделаешь!
Каждому своё, как говорится ))
З.Ы. А ты всех европейцев считаешь "толерантным гейропейским провокатором"? Если да, вопросов больше не имею.
Каждому своё, как говорится ))
З.Ы. А ты всех европейцев считаешь "толерантным гейропейским провокатором"? Если да, вопросов больше не имею.
Продолжайте в том же духе, "мужики". Кстати, мужскими поступками там и не пахнет. Или это нормально оскорблять оппонентов и призывать их убираться из страны? Это хамство и отсутствие воспитания. Видимо, не научили Федотова хорошим манерам на Урале.
Продолжайте в том же духе, "мужики". Кстати, мужскими поступками там и не пахнет. Или это нормально оскорблять оппонентов и призывать их убираться из страны? Это хамство и отсутствие воспитания. Видимо, не научили Федотова хорошим манерам на Урале.
Как. Ленорыч). Раньше говорили "это Гинер все купил" теперь будут возможно "это Гинер укусил")).
Как. Ленорыч). Раньше говорили "это Гинер все купил" теперь будут возможно "это Гинер укусил")).
буром на Федота пёр,
дед,наверно,был франкистом,
этот в деда-живодёр!
буром на Федота пёр,
дед,наверно,был франкистом,
этот в деда-живодёр!