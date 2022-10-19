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Хаджи: «Федотова нужно дисквалифицировать за высказывания в адрес Абаскаля»

19 октября 2022, 08:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что КДК РФС должен дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за высказывания в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Думаю, что здесь по этой ситуации должна быть дисквалификация Федотова. Игры на две минимум. К тому же там еще лексика определенная присутствовала. А что Абаскаль? Молодые, да, они все прыгают. Что тут такого? Ничего страшного. Ты взрослый человек, ты понимаешь, что по сути твой футболист не был прав. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, не надо было Зобнину останавливаться. Выбей мяч в аут, и все было по‑другому… Я думаю, что накажут Федотова. Потому что нельзя допускать такие вещи, такое поведение.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 октября в 15:08
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 октября в 14:06
    Во всём виноват карась, надо было удалить негра, потом дельфина а в конце нашего Ермакова тогда бы абассаль не подпрыгивал.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 октября в 13:25
    Всё в кучу смешал, всех под одну гребёнку подкосил.
    Олич тоже "гейропеец", а ваши иностранцы в команде, физрук был испанским - они тоже?
    Похоже, у кого-то серьёзные комплексы насчёт тренеров Спартака. Тем более они в разы успешнее тренеров цска за аналогичный период. Отсюда вся злость и ненависть. Что ж поделаешь!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    19 октября в 12:36
    Естественно не всех, но Тедеска и рыжий провокатор однозначно, да. Их поведение - визитная карточка гейорпы. Лучше уж быть гопником. чем гейропейцем - вызывают брезгливость за их "толерантность"
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 октября в 12:24
    Что ж, у нас Абаскаль, у вас - быдло-тренер.
    Каждому своё, как говорится ))

    З.Ы. А ты всех европейцев считаешь "толерантным гейропейским провокатором"? Если да, вопросов больше не имею.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    19 октября в 11:59
    С Пруцевым ты был точен,а вот Изопа звали Эзопом.Но это не столь важно,а важно то,что я смеюсь над всеми участниками этого "эпохального события",не поддерживая никого.Что касается стандартного отношения к персоналиям,то я считаю,что ни Абаскаль,ни Федотов, не есть "светлое будущее" наших клубов.
    ABir
    ABir
    19 октября в 11:52
    За такие вещи надо строго наказывать, что бы другие руководители следили за своей лексикой и поведением. Федотов - позорище.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    19 октября в 11:26
    Лучше быть "быдло-тренером", чем толерантным гейропейским провокатором.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    19 октября в 11:24
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 октября в 11:14
      Я и пишу - оправдание быдло-тренера Федотова.
      Продолжайте в том же духе, "мужики". Кстати, мужскими поступками там и не пахнет. Или это нормально оскорблять оппонентов и призывать их убираться из страны? Это хамство и отсутствие воспитания. Видимо, не научили Федотова хорошим манерам на Урале.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      19 октября в 11:10
      С приходом в ЦСКА тренера становятся брутальными).
      Как. Ленорыч). Раньше говорили "это Гинер все купил" теперь будут возможно "это Гинер укусил")).
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
      19 октября в 11:02
      Всех имею виду и Федотова тоже, когда он обращался языком Изопа к Пруцеву).
      Союзник противников
      Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      19 октября в 10:55
      Абаскаль скакал со свистом,
      буром на Федота пёр,
      дед,наверно,был франкистом,
      этот в деда-живодёр!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      19 октября в 10:50
      Любой нормальный мужик и я в том, числе отреагировал бы также, а может быть и круче, если бы на него несся с искаженной рожей провокатор и орал файр плей. Я я то при чем? Ори на своего, который не выбил мяч в аут. На провокаторов именно так надо реагировать. А подлетел бы поближе, кулаком в рожу. Спасибо его КБ оттащили. Иначе бы грим синеватый на роже остался. Провокаторов раньше к стенке ставили
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      19 октября в 10:32
      Это ты вспомнил,очевидно,как Тихонов ходил на трибуну к фанатам,и скандировал с ними матерные кричалки? Было такое,помним.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Boricku (раскрыть)
      19 октября в 10:30
        Союзник противников
        Союзник противников
        19 октября в 10:30
        Блин,лексика ненормативная присутствовала...Твои внуки на этом РАЗГОВАРИВАЮТ!!! А Юран вообще без этого относится к разряду "слепоглухонемых".Ты послушай трансляции вчерашних матчей ,при полупустых стадионах,переговоры игроков и тренерского штаба,и иди вешайся сразу...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        19 октября в 10:23
        Тренер, это тот же педагог. Чему учат детей, молодежь.
        makkie
        makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        19 октября в 09:45
        Федотов неуиновен - ему премию выписать! )))
        ОПС
        ОПС
        19 октября в 09:43
        Абаскаль все равно по русски не понимает. Да и мата вроде не было. И нечего какому то там бывшему высказываться.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Boricku (раскрыть)
        19 октября в 09:41
        А на адекватность решение ты будешь один принимать, иои с Заремой на пару.? Зобнин не выбил мяч в аут, а рыжий орал на Федотова. Это адекватность? Это провокация. А провокаторов обычно к стенке ставили
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        19 октября в 09:37
        А я думаю, что по большому счету по совокупности скандалов, организованых Спартаком в РПЛ надо этот клуб для морального очищения на пару сезонов в ФНЛ отправить, а там видно будет. Зобнин ступил, рыжий орал не по делу, а виноват Федотов. Рыжему провокатору на Щобнина орать надо было
        Ironigor
        Ironigor
        19 октября в 09:29
        Без тебя разберутся.
        КЭТиК
        КЭТиК
        19 октября в 09:11
        Можно ограничиться и штрафом, не в каждой же игре он так ругается.
        Mangur
        Mangur
        19 октября в 08:59
        По итогам вчерашнего дня-рад Победе Динамо.
        Boricku
        Boricku
        19 октября в 08:57
        Неадекватов не доджно быть в рпль. И в правилах проведения должно быть записано, за неадекаатное поведение - аннуляция контракта, неадекватов надо гнать в заводские команды, троллейбусные депо.
        VeniaminS
        VeniaminS
        19 октября в 08:56, ред.
        Оскорбления недопустимы.
        Гость
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