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Федотов — Салиховой: «Я родился в Свердловской области»

19 октября 2022, 07:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.

Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
19 октября в 13:59
С чем его и поздравляем.
LOpp
LOpp ответ Союзник противников (раскрыть)
19 октября в 12:43
Ищо Клава Кока
ABir
ABir
19 октября в 12:05
Действительно Федотову больше и сказать-то нечего. Все что мог сказать, из него выперло в воскресенье на стадионе. Воспитание еще то.
Союзник противников
Союзник противников ответ 112910415 (раскрыть)
19 октября в 10:36
Нехай клевещуть! Пар спускают...
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
19 октября в 10:36
ОН просто спартачам поясняет,что не один он такой ,в одном ряду-уважаемый чалвэк,панимашь-Ельцин,ГрЫша Иванов...
Союзник противников
Союзник противников
19 октября в 10:34
Я радила-ась в Башкири,
над Белою-у-рекой,
и там миня любили-и-и,
но Лёня не та-а-кой...Ой-ой!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 10:26
Пальцы веером, сопли пузырем).
Бoрат
Бoрат ответ cska1948 (раскрыть)
19 октября в 09:43
Абсолютно верно
Сколько раз слышал, как люди говорят, я в Москве, Москва, Мск, через каждое слово, а сами живут за МКАДом, да и колхозность так и не выветрилась.
Но думают, что тут есть чем гордиться или есть повод для понтов
ermak6848
ermak6848
19 октября в 09:42
Не к лицу уральцу - с бабами судачить
Иван Стаканов
Иван Стаканов
19 октября в 09:14
Во-первых...
.... а больше мне сказать нечего..
cska1948
cska1948
19 октября в 08:59
Давно замечено, что званием, именно званием, "МОСКВИЧ", чрезмерно гордятся ПОНАЕХАВШИЕ, к которым без сомнения относится и Зарема Салихова. Именно потому, что она стала москвичкой, она и попыталась упрекнуть Федотова его провинциальностью. Что характеризует её не с лучшей стороны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Boricku (раскрыть)
19 октября в 08:36
Оставить только толерантных прыгающих гейропейцев?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 октября в 08:34
Манеры и интеллект Салиховой это вообще теперь бренд "народной команды" навсегда. Он неистребим.
LOpp
LOpp
19 октября в 08:32
«Я родился в Свердловской области»

Это он типо угрожает?
Boricku
Boricku
19 октября в 08:32
Тагил, даже не удивительно. Неадекватных старпёров пора гнать из рпль, пусть заводские команды поднимает до уровня пфль.
bashnat013
bashnat013
19 октября в 08:26, ред.
Федотов не переживай твои слова войдут в историю ,теперь что-то будет связано со спартакавскими инцидентами и неоднкватами Народ будет говорить ДА ЧТО-ТО ПРЫГАЛО !!!
makkie
makkie
19 октября в 08:19
Речь о клубе шла, где Федотов тоже зашкварился.
При чём тут место его рождения. Да и там, видимо, манерам не научили!
e3jxvpzkazjt
e3jxvpzkazjt
19 октября в 08:12
Только судя по поведению, ты не с Михайловска, а с Тагила. Классический такой **ила с Тагила
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 октября в 08:03
Игнор самое действенное средство против таких "дам".
nikoladolgov
nikoladolgov
19 октября в 07:55
А Салихова где родилась ?
В кишлаке Ворух ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 октября в 07:53
Кому и зачем он что-то доказывает?
Она сама из "понаехавших"...
lotsman
lotsman
19 октября в 07:52
Кухонные скандалы не стоит выносить на спортивные темы.
112910415
112910415
19 октября в 07:42
грамотно !
надо снижать градус и закрывать тему
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