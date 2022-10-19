Федотов — Салиховой: «Я родился в Свердловской области»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.
Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.
Наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.
Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.
над Белою-у-рекой,
и там миня любили-и-и,
но Лёня не та-а-кой...Ой-ой!
над Белою-у-рекой,
и там миня любили-и-и,
но Лёня не та-а-кой...Ой-ой!
Сколько раз слышал, как люди говорят, я в Москве, Москва, Мск, через каждое слово, а сами живут за МКАДом, да и колхозность так и не выветрилась.
Но думают, что тут есть чем гордиться или есть повод для понтов
Сколько раз слышал, как люди говорят, я в Москве, Москва, Мск, через каждое слово, а сами живут за МКАДом, да и колхозность так и не выветрилась.
Но думают, что тут есть чем гордиться или есть повод для понтов
.... а больше мне сказать нечего..
.... а больше мне сказать нечего..
Это он типо угрожает?
Это он типо угрожает?
При чём тут место его рождения. Да и там, видимо, манерам не научили!
При чём тут место его рождения. Да и там, видимо, манерам не научили!
В кишлаке Ворух ?
В кишлаке Ворух ?
Она сама из "понаехавших"...
Она сама из "понаехавших"...
надо снижать градус и закрывать тему
надо снижать градус и закрывать тему