Федотов — Салиховой: «Я родился в Свердловской области»

Наставник ЦСКА ответил на высказывание Заремы Салиховой в свой адрес.

Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.