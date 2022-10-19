Лещук заявил, что новый формат Кубка России более интересен для игроков

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о новом формате Кубка России.
Интерес к Кубку России не падает. У нас стало больше игр, а это больше интереса для игроков, потому что хочется меньше тренироваться и больше играть. Мы же ради этого и пошли в футбол. Тем более убрали еврокубки, да и когда они были не все команды играли в таком режиме, а сейчас все команды играют по несколько матчей в неделю – это плюс. Также можно понять клубы – они нам платят за игры, а не за тренировки, мы же зарабатываем во время матчей. Поэтому новый формат Кубка России для клубов и для футболистов – это большой плюс.
Я лично считаю, что сам кубок надо было оставить со старой схемой игры на вылет, а проводить ещё Кубок Премьер-Лиги. Кстати у нас его проводили один раз в 2003 году, но тогда он не прижился, а сейчас был бы актуален.
По сути сейчас как раз и проходит этот Кубок Премьер-Лиги, но потом в него может быть вольются команды из первой или второй лиге, ну или команда из клоунского футбола.
Одним словом устроили цирк на весь мир.
Я лично считаю, что сам кубок надо было оставить со старой схемой игры на вылет, а проводить ещё Кубок Премьер-Лиги. Кстати у нас его проводили один раз в 2003 году, но тогда он не прижился, а сейчас был бы актуален.
По сути сейчас как раз и проходит этот Кубок Премьер-Лиги, но потом в него может быть вольются команды из первой или второй лиге, ну или команда из клоунского футбола.
Одним словом устроили цирк на весь мир.