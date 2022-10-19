Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Лещук заявил, что новый формат Кубка России более интересен для игроков

19 октября 2022, 10:12

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о новом формате Кубка России.

Интерес к Кубку России не падает. У нас стало больше игр, а это больше интереса для игроков, потому что хочется меньше тренироваться и больше играть. Мы же ради этого и пошли в футбол. Тем более убрали еврокубки, да и когда они были не все команды играли в таком режиме, а сейчас все команды играют по несколько матчей в неделю – это плюс. Также можно понять клубы – они нам платят за игры, а не за тренировки, мы же зарабатываем во время матчей. Поэтому новый формат Кубка России для клубов и для футболистов – это большой плюс.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»
Сегодня, 10:43
Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»
Сегодня, 09:47
Быстров: «Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах Ивана»
Сегодня, 09:30
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
Сегодня, 08:56
Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»
Сегодня, 00:29
Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»
Сегодня, 00:08
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
19 октября в 11:53
С учётом отсутствием игр на международной интерес к Кубку надо поднимать! При этом надо учитывать интересы команд и зрелищность для болельщиков! Ведь раньше Кубок СССР был не менее престижней , а зачастую матчи были более самоотверженные и бескомпромиссные, чем в чемпионате! От туда и пошло выражение "кубковый матч"! Я не в коем случае не призываю на возврат в прошлое (да ,это и не возможно)! Но если учесть тот опыт, заинтересовать команды, проработать формат , внести новшества может получиться интереснейший турнир!
Байкал-38
Байкал-38
19 октября в 11:45
Новый формат это бред сумасшедшего из палаты №6.
Я лично считаю, что сам кубок надо было оставить со старой схемой игры на вылет, а проводить ещё Кубок Премьер-Лиги. Кстати у нас его проводили один раз в 2003 году, но тогда он не прижился, а сейчас был бы актуален.
По сути сейчас как раз и проходит этот Кубок Премьер-Лиги, но потом в него может быть вольются команды из первой или второй лиге, ну или команда из клоунского футбола.
Одним словом устроили цирк на весь мир.
ДАША Д
ДАША Д
19 октября в 11:20
На Кубок не очень похоже.
Василий 50
Василий 50
19 октября в 10:40
Ни о чем
drug01
drug01
19 октября в 10:34
Главное больше игр для команд
8f68ew6tkk5c
8f68ew6tkk5c
19 октября в 10:24
Дурацкий совершенно формат
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 