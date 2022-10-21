Роналду оштрафован на 720 тысяч фунтов за уход с матча

Форвард МЮ Криштиану Роналду оштрафован за поведение на матче АПЛ против «Тоттенхэма».
Утверждается, что португалец заплатит в клубную казну 720 тысяч фунтов. Стоит отметить, что примерно столько Роналду зарабатывает за две недели в МЮ.
Форвард МЮ Криштиану Роналду оштрафован за поведение на матче АПЛ против «Тоттенхэма».
Утверждается, что португалец заплатит в клубную казну 720 тысяч фунтов. Стоит отметить, что примерно столько Роналду зарабатывает за две недели в МЮ.
Вот как можно было превратиться из топ игрока в изгоя? А во всём виновата гордыня и любовь к самому себе. Теперь уж точно понятно, что его не приобретёт ни один топ клуб, от него и так отказывались, а теперь уж точно отказ.
Пусть едет к Бекхэму, вот там нужна гламурная звезда для рекламы. А там в Америке его ещё и великим мучеником в СМИ сделают, там это умеют.
Вот как можно было превратиться из топ игрока в изгоя? А во всём виновата гордыня и любовь к самому себе. Теперь уж точно понятно, что его не приобретёт ни один топ клуб, от него и так отказывались, а теперь уж точно отказ.
Пусть едет к Бекхэму, вот там нужна гламурная звезда для рекламы. А там в Америке его ещё и великим мучеником в СМИ сделают, там это умеют.
Был ведь супертопом, но так репутацию слить - это надо уметь, конечно. Лучше бы на Златана посмотрел, он старше, но не бузит на поле и раздевалке, а наоборот, явно заводил команду. Я так понимаю это и наказание и воспитание. Только будет ли от этого какой-нибудь толк? А Рону теперь место в МЛС, там может фигней страдать.
Ну а так что, самый дорогой уход с работы раньше времени.....можно и в книгу Гиннеса попасть.
Был ведь супертопом, но так репутацию слить - это надо уметь, конечно. Лучше бы на Златана посмотрел, он старше, но не бузит на поле и раздевалке, а наоборот, явно заводил команду. Я так понимаю это и наказание и воспитание. Только будет ли от этого какой-нибудь толк? А Рону теперь место в МЛС, там может фигней страдать.
Ну а так что, самый дорогой уход с работы раньше времени.....можно и в книгу Гиннеса попасть.