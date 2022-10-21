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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду оштрафован на 720 тысяч фунтов за уход с матча

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Байкал-38.
Байкал-38. ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 03:54
А что у гея нарцисса гордыня не позволит это сделать?
Это типа геи гордый народ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Помяни моё слово: Тен Хаг не за Рона, а за себя - любимого взялся. Это ему не Эредивизи, где соображалку можно включать через раз, как финны..., оставаясь при этом первым парнем на деревне...
Сезон в Англии длинный, изнурительный и дико интенсивный; молодняка необстрелянного в МЮ полно, как го*на; через 3-5 игр пойдёт естественный для топов АПЛ спад в играх в плане физики и общего функционала, ввиду доп. нагрузки в виде английской лиги, кубка Англии и т.д... Плюс ко всему надо учитывать естественную убыль на неопределённое время ключевых игроков (как показывает практика).

Вот тогда то и посыпятся песок да камни из задницы голландца в ситуации, когда тот, кто что-то на поле мог, устал, заболел или забил х...й..., а кто не мог, так с того и так будут взятки гладки... И настанет тот самый момент, когда Тен Хаг, на регулярной основе, строя умную рожу, начнёт получать в за*ницу толчки от руководства, болел, СМИ и местных певунов, которые сейчас им восторгаются и "уважают" за "твёрдость духа", которая в его ситуации сродни банальной тупости.

P.S. Пусть голландец готовится..., за последующие просеры в силу своей гордыни, ему, чувствуется, скоро на Альбионе вдуют так, что изо рта вылезет...
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 23:48, ред.
КР7 - это не просто обычный школяр. Он суперзвезда, игрок выигравший наибольшее количество трофеев ЛЧ, Лучший бомбардир ЛЧ, Лучший бомбардир в целом за клуб и сборную по отдельности и вместе, не считая все остальные его награды. Он- человек который влюбил в футбол миллионы людей в мире. Кумир самих Мбаппе и Холландов на которых вы будете анонизировать еще несколько десятков лет. В данном случае виноват клуб или же тренер, который решил оставить его, хоть он хотел уйти, и в конечном счете не дает ему играть. Игроку калибра КР7, такое кажется унизительным, он даже в прошлом сезоне тащил клуб, а его не выпускают просто так в важных матчах или же дают 5 мин, где смысла уже нет выходить. Отпустите Чемпиона зимой, пусть найдет своего тренера и свой клуб, и пусть дальше бьет всевозможные рекорды Гиннеса и Истории Футбола в целом
Константин Смирнов
Константин Смирнов ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 23:46
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов
    вчера в 23:45
    Супер футболист,в своё время легенда.
    Но похоже, что-то пошло не так...
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 22:57
    Любой бразильский б.мж это за 3 дня зарабатывает!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ dkt8m7nz5fau (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Если без оскорблений в адрес тренера, то по сути вы правы.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Вы это серьёзно по поводу раскаяния, покорности...? Надеюсь, вы пошутили.
    Ох, эти менторы, куда от вас деваться.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:10
    Отобрали карманные деньги
    у Нарцисса,любимца природы,
    а ему оказалось-до фени,
    этой жучке дворняжьей породы.
    dkt8m7nz5fau
    dkt8m7nz5fau
    вчера в 20:24
    Ублюдок тренер
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 20:12
    С чего вы вообще взяли, что в МЛС ему рады и будут терпеть такие дешёвые выходки?!
    Люди с гордыней всегда будут унижены самим Богом!
    За один сезон он окончательно сдал, в прошлом хоть более менее забивал и приносил пользу.
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    вчера в 20:01
    Столько зарабатывает за две недели. А за этот период МЮ проводит 3-4 матча. Если так будет продолжаться и дальше, то Роналду еще должен останется.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:40
    Сверх наглость со стороны клуба...
    112910415
    112910415
    вчера в 19:34
    это фиаско, братан !
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 18:40
    Значит, зимой перейдет в «Интер», а МЮ будет платить две трети его зарплаты до конца аренды.
    Ironigor
    Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:09, ред.
    Привет дружище. ✊️
    У всех есть проблемы, в зависимости от ситуации и внутреннего состояния человека. Я его не защищаю, просто иногда могу понять его поведение. Не говоря о том что весь мир СМИ, ситуация в МЮ где у него не получается помочь команде и окружение его зае...ли . А жить и играть в таком состоянии очень не легко.
    Hamman
    Hamman
    вчера в 18:09, ред.
    Со стороны конечно же этот поступок абсолютно не правильный. Что творится у него в голове никто кроме него, ну и Бога естественно, не знает. Если попытаться поставить себя на его место то тоже не будет однозначного ответа, т.к абсолютно все люди разные. Но попытаться понять его можно. В рамках мирового футбола он человек легенда, человек эпоха и такое отношение в отношении к себе его оскорбляет. Ему вменяют низкую результативность, но отсутствие игровой практики ещё никого не делало результативным. Есть конечно один - Луис Назарио де Лима. Пролежав 2 года на больничной койке практически без игровой практики сходу стал чемпионом мира, лучшим бомбардиром чемпионата и обладателем ЗМ. Но это Феномен! Да и молод он тогда был.
    Роналду по футбольным меркам стар, пусть это и больно осознать его поклонникам, но это факт. Хотя даже в своей ,,старости" он может дать фору молодняку. Насколько он готов физически лучше него не знает никто. И если бесится, значит знает что может дать результат. Тренер явно сливает его. Чтобы видеть это не нужно быть гением футбола. Зная его вспыльчивость, не сложно довести его до таких выходок. Роналду требует к себе уважения. Или давайте играть или отпустите.
    Давать оценку сложившейся ситуации я не буду. Не мой уровень, как говорится! Но игнорировать ньюанс, что на носу чемпионат мира который станет для португальца последним, а ему откровенно не дают набрать форму, ведёт из себя любого уважающего себя футболиста топ уровня.
    Ironigor
    Ironigor ответ Бык без трезубца (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Насчёт нормы поведения в обществе и мнения окружающих, можно поспорить . Так как он если бы с этими нормами считался , он бы не стал говорить про себя что он самый великий и себя считает богом . Да и поведение его ни совсем бывают адекватными . Тому есть множество доказательств , даже мэмы про это делают. Так что не всё так радужно, как ты про него пишешь.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:54
    Рон совсем потерял берега. Так наплевать на коллектив - это полное безобразие.
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:43, ред.
    Дружище, он наверное имел ввиду, то что Златан более взрослый человек на поле, а Роналду иногда ведет себя как ребёнок.
    Златан умеет находить правильные слова и вести себя подобающим образом. Все таки его можно поставить в пример, если исключить достижения, хотя и Златан как игрок топ, но ему повезло меньше в карьере.
    Мы не знаем как снесло бы крышу Златану от получения ЗМ и нескольких побед в ЛЧ, но если брать его поведение, то он ведет себя как взрослый человек и для него важно мнение окружающих и учитывать нормы общества в котором он находится.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:42
    Привет Игорь!Ты прав конечно!Но есть одно но .... Надо уважать других а с этим у Рона проблемы!
    dok66
    dok66
    вчера в 17:30
    Маловато будет !
    VWV
    VWV
    вчера в 17:22
    Так много?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:18
    Деньги очень большие,но не для Рона!
    Ironigor
    Ironigor ответ zooveterinar (раскрыть)
    вчера в 17:13, ред.
    У наших в те годы было другое воспитание, да и денег таких небыло. Сейчас времена другие, и всё перевернулось, тому пример даже наши Дзюба в костюме Дзюбпула))) , Кокорин. А вот Марадона мог себе очень много тоже себе позволить, но правда говоря это было уже в самом конце его футбольной карьеры.
    О времена, о нравы! (о tempora, о mores!).) Марк Цицерон.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 17:03, ред.
    Они оба,два скота,друг друга стоящие,не в обиду поклонникам,такие выходки,вряд ли позволили себе,в свое время такие легенды,как Лев Яшин,Понедельник тот же Ловчев,Стрельцов и многие другие советские футболисты,так же и Пеле,Марадона и многие,многие звезды,такого позволить,не могли,и вобще,таким свиням,по-хорошему надо исключать из футбола,по-жизнено,это плохой пример подростающему поколению!!!
    Ironigor
    Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 16:51, ред.
    Добрый день дружище.
    Рон конечно же своеобразный футболист и человек . Но пример со Златаном как-то не вписывается. У самого Златана выходки куда круче, которые могут затмить даже такого как Рон. Одно то что он себя короновал великим и говорил что он бог, чего стоит . Про остальное не буду перечислять. Да и сидит он на скамейке только из-за того что он травмирован. Да и далеко ему до Рона, его рекордам и достижениям.

    Я конечно же не защищаю его за такие выходки, этот уход, кидание капитанской повязки и т.д . Но у любого великого человека, будь он футболист Марадона, любитель кокаина, будь он Фредди Меркьюри ... , Есенин, и т.д , можно перечислять долго. У всех есть свои тараканы и даже у нас, у тех кто сейчас обсуждает его. А как бы мы себя повели на его месте ??? Имея всё имеет он на данный момент, деньги 💰 💰 💰 💰 💰, статус, положение и т.д .

    И не надо списывать со счетов, что всё это он добился сам, своим трудом, а не папа с мамой, это ему дали в наследство. Легче всего сидеть на диване и обсуждать кого-то, при этом быть далеко от ситуации в которой находится этот человек.

    Ну вот как-то так, это моё субъективное мнение и спорить по этому поводу не собираюсь. У каждого есть своё мнение. Всем Добра !
    Futurista
    Futurista ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 16:47
    У знакомого гнома)...денег нет...и на складе тоже нет...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:46
    Он просто нарывается на досрочное увольнение. Со всеми штрафными санкциями...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 16:35
    Круто за него взялись.
    Гость
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