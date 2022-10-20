Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

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вчера, 14:13

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА и были дисквалифицированы по решению КДК РФС .

Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ . Игра завершилась со счетом 2:2.

Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно.