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Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

вчера, 14:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были дисквалифицированы по решению КДК РФС.

Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:2.

Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:15, ред.
Вашей лапидарности стоит многим, в том числе и мне, поучиться. Самый ёмкий и интеллектуальный комментарий.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ РусБрянск (раскрыть)
сегодня в 10:25
А у тарасовских Абаскаля за спиной Федотовым кличут? А Тыдеску как называли - Семаком?
yarik1_78
yarik1_78
сегодня в 06:52
Лучше бы молчали поросята...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:39
Вам Михаил Михайлович братом является или сватом, что вы его Мишей называете ?
lotsman
lotsman
вчера в 21:50
Правильно, может остынут немного.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:44
Демагогия.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:13
Болельщики - это народ. Народ - это электорат, он не может быть провокатором.
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:54, ред.
Тогда все болельщики провокаторы. Они же кричат и часто выражают недовольство. Куда смотрит КДК. Как говорит наш МИД - двойные стандарты.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:34
Провокаторов надо наказывать жестче - за подлость.
112910415
112910415
вчера в 19:59
наказать всех !
смело и принципиально )
РусБрянск
РусБрянск ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 18:47
Правильно говлришь,Федотов попрыгунчик должен был еще получить штраф
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:47
Да и Х с ними обоими!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:41
Ты не называл но многие тут называют. Абаскаль не должен призывать Федотова к фейр плей а должен объяснить как нужно действовать при фейр плее. Плюс он не призывал и тоже кричал и высказывал недовольства но и федотов виноват переборщил немного. Но и тем не менее это ерунда. Не надо было обращать внимание на это. Лучше бы матч обсудили все
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 18:31
Провокатор дисквалифицировал Федотова, слишком мягко поступили с бровочным попрыгунчиком
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 18:08
Я никого быдлом не называл и не собираюсь. Но для меня одназначно, что призыв к фейр-плею это не оскрбление так же, как и призыв к миру. А вот, когда тебя посылают, то иначе, как оскорбление, это не квалифицируется. Это подтвердит любой незаинтересованный начинающий юрист. Не надо путать горячее и синее.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:54
Причем тут игра на поле и конфликт на бровке в перерыве матча? Я могу понять если спорили неудаление соболева ермакова и т д. Тут просто все были заведены и тренер спартака и тренер цска. Не стоило так поднимать шумиху. Начали спрашивать всех "экспертов" называть абаскаля провокатором а Федотова быдлой преступником и т д.
Сп62
Сп62 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 17:50
Может и не следовало бы заострять на этом инцеденте большое внимание, если бы последовала объективная его оценка. Но, когда судья одинаково оценивает опасную игру прямой ногой и игру рукой в центре поля, то такого судью приветствовать не стоит. Поэтому вызывает удивление не сам инцедент, а реакция на него.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 17:42
Сколько футбол смотрю не видел чтобы из за перепалки двух тренеров были столько негатива. Болельщики хоккея говорят это не футбол тут мужики играют и вообщем они правы. Когда сами Болельщики футбола из за такого раздуди такое. Как будто то у Федотова покушение на убийство.
Сп62
Сп62
вчера в 16:52
Решение на премию Шнобеля вне очереди. Миша Жванецкий такого не придумал бы. Наверное, перевернулся от зависти. Земля ему пухом.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:44
Конюх заслуженно получил более жестокое наказание
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:26
по делом наказание..
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 16:25
Ну тут понятно двух питухов типа наказали...а как на счет эскортницы...)))ее ж всем отшлепать нужно ..по кругу
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:18
Там что то прыгнуло и не достало...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:05
За то, что Пруцева обозвал ***-ем Федотову благодарность?!). Ну и нравы).
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:49
Чего не смог сделать Игорь после удара Зиньковского!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:49
1-1 так сказать))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:47
ANATOLY KANDAUROV, Пруцев тоже провокатор?! И Карраскаль наверное!) Федот еще легко отделался, но карма уже испорчена что вчера и подтвердил Торпедо!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:44
На беду Федотова, рядом оказался оператор телевидения, который и зафиксировал его речь. На мой взгляд, вполне безобидную. А безобидную потому, что во время матчей сплошь и рядом мы по артикуляции действующих лиц понимаем, о чём они "гутарят", причём вслух, но наказаний за это никаких не следует.
Парадокс, однако !
Но мне хотелось бы знать, кто из тренеров начал эту заваруху и что явилось поводом для неё. Г-н Абаскаль по - русски не говорит, или всё же говорит на нашем народном ?...
Вполне безобидная перепалка ( на мой взгляд ), а наказали, думаю, только по одной причине: чтобы другим неповадно было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:38
Гейропейцев -провокаторов щадить и миловать нельзя, наоборот ужесточать наказание. Провокаторов не зря с давних времен к стенке ставили.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:28
Уж и поговорить нельзя пацанам
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