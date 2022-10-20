Абаскаля и Федотова дисквалифицировали по итогам дерби

Главные тренеры «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов были дисквалифицированы по решению КДК РФС.
Специалисты пропустят следующий матч из-за перепалки, которая у них произошла во время 13-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:2.
Абаскаль дисквалифицирован на одну игру. Федотов — на один матч и еще на один условно.
Абаскаль был провокатором, а Федотов поддался на провокацию и не сдержался.
Собственно за это и получили заслуженных люлей от КДК.
Я Федотова не оправдываю, но то, что он сорвался объяснение есть.
Ещё работая в фк "Сочи" его провоцировал один главный тренер Спартака, теперь вот другой.
Так, что виноваты оба, а болельщикам, особенно Спартака надо разбираться объективно, с двух сторон, а не делать виновным только защищавшегося человека. Главный виновник всегда провокатор.
Но как мне кажется на этом история не закончилась...
Абаскаль был провокатором, а Федотов поддался на провокацию и не сдержался.
Собственно за это и получили заслуженных люлей от КДК.
Я Федотова не оправдываю, но то, что он сорвался объяснение есть.
Ещё работая в фк "Сочи" его провоцировал один главный тренер Спартака, теперь вот другой.
Так, что виноваты оба, а болельщикам, особенно Спартака надо разбираться объективно, с двух сторон, а не делать виновным только защищавшегося человека. Главный виновник всегда провокатор.
Но как мне кажется на этом история не закончилась...
Парадокс, однако !
Но мне хотелось бы знать, кто из тренеров начал эту заваруху и что явилось поводом для неё. Г-н Абаскаль по - русски не говорит, или всё же говорит на нашем народном ?...
Вполне безобидная перепалка ( на мой взгляд ), а наказали, думаю, только по одной причине: чтобы другим неповадно было.
Парадокс, однако !
Но мне хотелось бы знать, кто из тренеров начал эту заваруху и что явилось поводом для неё. Г-н Абаскаль по - русски не говорит, или всё же говорит на нашем народном ?...
Вполне безобидная перепалка ( на мой взгляд ), а наказали, думаю, только по одной причине: чтобы другим неповадно было.