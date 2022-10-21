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ЦСКА: «Не хотелось бы, чтобы клубы сосредоточились на съёмке тренеров»

вчера, 12:20

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал дисквалификацию Владимира Федотова по итогам дерби.

Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге же оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно‑следственную связь – и это было сделано.

Повторюсь, футбольный матч – это в первую очередь эмоции. Кому‑то нравится испанский темперамент, а кому‑то уральский характер – дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть.

Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдет.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
"Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация!" )...
Федот в ВВ не служил?)...
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:19, ред.
При желании можно и "здрасьте" принять за провокацию.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:42
Может и не хотел, но спровоцировал: КДК зафиксировал провокацию.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:21
Не сомневаюсь, что параллельнуая экзекуция не обошлась, не без участия, босса по "спортивной части" ЦСКА).
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:47
Фанатов выгнали...что теперь ещё снимать?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:28
Даже свинопасы и конюхи не ведут себя так, как Федотов!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:43
Конечно лучше ! Жеребила может и ногу отдавить ! ))))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:08
Лучше быть свинопасом чем конюхом.
makkie
makkie
вчера в 14:02
Так пусть Федотов следит за своим языком, и никаких конфликтов не будет.
А то взял моду материть окружающих как конюх.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 13:53
Не думаю что Абаскаль хотел Федотова спровоцировать...
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:46
Брейдо бредит маниакальным страхом, что психопата Федотова примутся провоцировать все кому попало и снимать на камеру. КДК тоже опасается, поэтому Абаскаля и причесали за компанию: в назидание другим охотникам на провокации.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:15
Если помирились то и дело должно быть закрыто!
Futurista
Futurista
вчера в 13:04
Заметьте кто озвучивает такие "идеи"...на тот случай, чтобы потом знать откуда всё пошло)...
drug01
drug01
вчера в 12:24
Зачем эти рассуждения
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