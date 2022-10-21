ЦСКА: «Не хотелось бы, чтобы клубы сосредоточились на съёмке тренеров»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал дисквалификацию по итогам дерби.

Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров еще на футбольном поле. В итоге же оба специалиста пропустят ближайшие игры, а это не может устроить никого.

При этом считаем, что КДК РФС вынес достаточно взвешенное решение. В этой ситуации было важно учесть причинно‑следственную связь – и это было сделано.

Повторюсь, футбольный матч – это в первую очередь эмоции. Кому‑то нравится испанский темперамент, а кому‑то уральский характер – дело каждого. Безусловно, эмоции должны оставаться в рамках уважения к сопернику, но главный матч страны именно таким и должен быть.

Не хотелось бы, чтобы теперь клубы сосредоточились на съемке тренеров и игроков команды‑соперника и использовали это в качестве инструмента для дисквалификации. Верим, что до такого не дойдет.