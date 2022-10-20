Роналду исключён из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исключен из заявки команды на матч АПЛ против «Челси».
В клубе не уточнили причины данного решения. Возможно, это связано с тем, что португалец до окончания встречи против «Тоттенхэма» сперва покинул скамейку запасных, после чего собрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд».
«Ни один игрок не имеет права ставить себя выше тренера!»
«Ни один игрок не имеет права ставить себя выше тренера!»
Человек получает самую высокую зарплату в апл и ещё позволяет себе такое поведение, виноват в этом прежде всего МЮ, который посадил игрока на шею. Вообще непонятно, зачем они его пригласили, ведь у них все было неплохо. Не скажу, что идеально, но неплохо. Придумали сказку о том, что вернулся из любви к клубу)) ничего смешного просто невозможно было придумать.
Тен Хааг не виноват в том, что он сначала игнорировал предсезонку, а теперь не отличается результативными действиями. Разговоры о том, что он может играть до 60 лет не катят, нужно на поле доказывать на что способен.
Человек получает самую высокую зарплату в апл и ещё позволяет себе такое поведение, виноват в этом прежде всего МЮ, который посадил игрока на шею. Вообще непонятно, зачем они его пригласили, ведь у них все было неплохо. Не скажу, что идеально, но неплохо. Придумали сказку о том, что вернулся из любви к клубу)) ничего смешного просто невозможно было придумать.
Тен Хааг не виноват в том, что он сначала игнорировал предсезонку, а теперь не отличается результативными действиями. Разговоры о том, что он может играть до 60 лет не катят, нужно на поле доказывать на что способен.