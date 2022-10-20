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Роналду исключён из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»

вчера, 20:18
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 19:30 Не начался

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исключен из заявки команды на матч АПЛ против «Челси».

В клубе не уточнили причины данного решения. Возможно, это связано с тем, что португалец до окончания встречи против «Тоттенхэма» сперва покинул скамейку запасных, после чего собрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:48, ред.
Ситуация аля Карпин-Дзюба, где сошлись молодой (и глупый) с дураком со стажем.

ТХ теперь кранты...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:18
Конечно он во всём виноват. Но из-за таких случаев вся команда страдает и может МЮ смогли-бы выиграть предстоящий матч, а теперь и ничьей будут рады.
azkan
azkan
сегодня в 00:59
Усё! Хана МЮ в Лондоне))
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:58
.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:47
Теперь лысого никто и не назовет физруком... И это не про Пепа... Логичное решение... Но не поздно ли?... Жди, Эрик, скоро делегации от Бруну и прочих взять его на поруки... И не залазь в инсту - там явно готовится "термоядерный взрыв" от семейки 🐓... Не порти себе настроение... Работай с командой, где все равны... Ты для этого приходил...
Константин Ильичев
Константин Ильичев
вчера в 21:33
Да ладно чел уже одной ногой в MLS на очередном 30-миллионом контракте и сделал этим поступком всё что бы поняли его отношение к МЮ. О какой там вообще преданости к клубу может идти речь. Тут речь идёт только о любви к баблу и быть только на первых ролях в клубе. Но в Европе он 3 ни кому не нужен за такие бабки. А в MLS самое место ему сейчас и бабло и понты дальше гнуть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:31
Не успели избавиться от бесполезного Погба, новый дармоед тут как тут.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:09
Конечно это не связано с его поведением в последней игре, а просто совпадение)
Человек получает самую высокую зарплату в апл и ещё позволяет себе такое поведение, виноват в этом прежде всего МЮ, который посадил игрока на шею. Вообще непонятно, зачем они его пригласили, ведь у них все было неплохо. Не скажу, что идеально, но неплохо. Придумали сказку о том, что вернулся из любви к клубу)) ничего смешного просто невозможно было придумать.
Тен Хааг не виноват в том, что он сначала игнорировал предсезонку, а теперь не отличается результативными действиями. Разговоры о том, что он может играть до 60 лет не катят, нужно на поле доказывать на что способен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:08
Все выкрутасы Роналду - это продуманная акция с его стороны. Он делает все чтобы клуб скорее от него избавился . Тогда у угасающей звезды появится шанс вскочить на подножку поезда , увозящего какой либо клуб в плей - офф. Вот кто только захочет брать престарелого игрока с ужасным характером и огромной зарплатой.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:08
Сэр Алекс Фергюсон:

«Ни один игрок не имеет права ставить себя выше тренера!»
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:05
В раздевалке по персональной заявке с Криштиану уже начали оборудование спального места.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:55
Есть одно объяснение. Чем больше времени проходит, тем больше паники на счет игр в ЛЧ. Сейчас бы заскочить в клуб который решил вопрос плей-оффа.
(хоть бы не в Челси)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:53
уже есть заявка составов на матч?
zasd8zpqtuaf
zasd8zpqtuaf
вчера в 20:44
Получил то, чего добивался. В МЮ теперь его держать не будут.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:36
Долго терпели, но всякому терпению есть предел.
112910415
112910415
вчера в 20:30
процесс пришёл к финальной стадии
Elliada
Elliada
вчера в 20:26
Неужели руководство МЮ прозрело? Больше года терпели. Очевидно, что терпение лопнуло. Наконец перестали оправдывать его поступки и перешли к действию.
Gelious
Gelious
вчера в 20:23
Рио Фердинанд все верно сказал (как и обычно): зачем его было насильно удерживать летом, если не собирались выпускать? Отпустите уже зимой. И пусть каждый своей дорогой идет. Роналду не шел к Тен Хагу. Тен Хаг не покупал Роналду.
v4ax33qk42c2
v4ax33qk42c2
вчера в 20:22
Что то нервы у него шалят!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:20
Что ли наказали.
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