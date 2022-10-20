Роналду исключён из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч с «Челси»

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вчера, 20:18

Нападающий «Манчестер Юнайтед» исключен из заявки команды на матч АПЛ против «Челси».

В клубе не уточнили причины данного решения. Возможно, это связано с тем, что португалец до окончания встречи против «Тоттенхэма» сперва покинул скамейку запасных, после чего собрал свои вещи и уехал со стадиона «Олд Траффорд».