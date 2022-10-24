ЦСКА грозит штраф до 150000 рублей за то, что Гайич играл в футболке Гайча

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вчера, 09:57

ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что играл в матче с «Оренбургом» в футболке .

На 55-й минуте футболиста попросили переодеться. Серб временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке.

Согласно регламенту РПЛ , использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.