ЦСКА грозит штраф до 150000 рублей за то, что Гайич играл в футболке Гайча

ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что Милан Гайич играл в матче с «Оренбургом» в футболке Адольфо Гайча.
На 55-й минуте футболиста попросили переодеться. Серб временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке.
Согласно регламенту РПЛ, использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.
Нарушение этого правила наказывается штрафом от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет КДК на очередном заседании.