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ЦСКА грозит штраф до 150000 рублей за то, что Гайич играл в футболке Гайча

вчера, 09:57
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что Милан Гайич играл в матче с «Оренбургом» в футболке Адольфо Гайча.

На 55-й минуте футболиста попросили переодеться. Серб временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке.

Согласно регламенту РПЛ, использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Нарушение этого правила наказывается штрафом от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет КДК на очередном заседании.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:03, ред.
Сказано - от 20 до 150 тыс. Дадут по минимуму.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
Причём тут КДК ? Это нарушение и наказание за него зафиксировано в Положении о проведении (?) чемпионата. Нарушил - изволь нести наказание. Не надо ничего придумывать для "красного словца".
Gahi
Gahi
вчера в 16:52
У бригады арбитров в руках не оказался гаичный ключ чтобы развести по размеру и номерам футболистов, а нужно в таких случаях им выдавать разводной ключ, чтобы они больше не ошибались. На всякого мудреца довольно простоты.
протон
протон
вчера в 16:28
Я бы понял, если бы Гайч и Гайич были одного размера и не заметил, что одел чужую футболку. Но Гайч размера на 4 больше и не заметить, что футболка на тебе висит как на вешалке просто невозможно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:01
Футболки нынче сильно подорожали, до 150 тыс за штуку
Semen Nemov
Semen Nemov ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:37
а уж если 30нул, да еще и во вратарской- сразу удаление с матча! хотел отравить полкоманды
Alexnvr
Alexnvr ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:51
В смысле все команды должны прийти и поплевать на бутерброды КДК?))) Смею заверить, преинтереснейшее было бы зрелище)))))) Тем более КДК такое "масло" заслужила. Награда должна найти своих "героев")))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:38
Ну перепутал мужик . С кем такого не случалось ? ! )))))))))))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:46
)
LOpp
LOpp
вчера в 13:37
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:02
ЦСКА надо замутить аукцион и отбить бабки за штраф.
Комплект формы:
Футболка №21
Трусы №22
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:00
Вопиющее наказание. Отнять у ЦСКА 10 очков в пользу Оренбурга!
С таким подходом скоро будут штрафовать за грязную форму🤦🏻‍♂️
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 12:43
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 12:28
    ....вместо шапки на ходу он одел сковороду
    Вот такой рассеянный с улицы Песчаной!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:24
    Дорогая нынче форма.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:16
    Неровен час скоро штрафовать клубы будут за то, что игрок плюнул на газон во время игры. КДК хочет на свой хлеб ещё и масла побольше ))).
    112910415
    112910415
    вчера в 11:46
    странно, что пожизненная дисквалификация не предусмотрена )
    dok66
    dok66
    вчера в 11:44
    Не зря видимо Гусакова из Зенита поперли . Вот на него и нужно штраф повесить с последующим увольнением .
    Izmar
    Izmar
    вчера в 11:43
    Все хитрят, не знают как надуть соперника.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 11:40
    Со времён гинера, постоянно мутят !
    sebgp7xc5cfy
    sebgp7xc5cfy
    вчера в 11:31
    Зачем так строго???
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:31
    Сам нарушил - сам и оплатит.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:20, ред.
    Ладно, перепутали фамилии, что можно объяснить схожестью написания, но ведь не совпадали номера на трусах и футболке, а это не заметить было никак невозможно ! Наверняка рассчитывали на русское " авось ", что не обратят внимания на такой "пустяк". В нашей "жизни бушующей " ( песенн.) уже ничему не удивляешься.
    А резервный арбитр спал ?... Вот-вот, везде бардак.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:13
    А что мелочиться штрафом , сразу расстрелять всех и судейский корпус в том числе . За халатность !)))
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 11:11
    Как поменяли футболку, упустили победу ))
    memphis
    memphis
    вчера в 11:11
    Как в дворовой лиге. Ещё бы футболку Месси и надел))
    pomor45
    pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 11:04
    Кругом гораздо больше честных людей, но мошенники на столько активнее их, что кажутся всюду. СМИ усиливают это впечатление своими многочисленными публикациями о мошенниках. Читателям тоже скучны рассказы о честных людях и они предпочитают прессу о преступниках.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:02
    А судей оторые до 55-ой минуты промухали это "преступление" никак не накажут?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:01
    Видать на футбол команд смотреть не стоило, коль такой нюанс не выпал из внимания бдительных кадров...
    galem72
    galem72
    вчера в 11:01
    Просто вопиющий инцидент. Срочно переиграть матч!
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