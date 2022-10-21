На «Химки» снова наложен запрет на регистрацию новых футболистов

В пятницу, 21 октября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение в отношении «Химок».

Удовлетворить заявление футболиста Эльмира Набиуллина в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора с учетом уточнения требований в полном объёме. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за задержку сроков выплаты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчёта включительно.