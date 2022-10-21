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На «Химки» снова наложен запрет на регистрацию новых футболистов

вчера, 20:37

В пятницу, 21 октября, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение в отношении «Химок».

Удовлетворить заявление футболиста Эльмира Набиуллина в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора с учетом уточнения требований в полном объёме. Обязать клуб выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за задержку сроков выплаты, начиная со дня, когда соответствующая выплата должна была быть произведена, по день фактического расчёта включительно.

Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Химки» в случае исполнения обязательств перед футболистом Эльмиром Набиуллиным, установленных настоящим решением.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:42
Вот блин, как жаль. Теперь Роналду заявить не смогут.
q655suc2k4r4
q655suc2k4r4
вчера в 21:02
Видно все деньги проели
su8a5rw3xmdt
su8a5rw3xmdt
вчера в 20:50
Да плевать на них.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:48
Нужно установить потолок зарплат.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:39
Химки очень стараются, чтобы по итогам сезона попасть в лучшую лигу мира
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