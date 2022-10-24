Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игонин: «Сычевой пригодился бы „Зениту“»

вчера, 18:23

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой мог бы перейти в питерский клуб.

Можно ставить вопрос о том, что Сычевой пригодился бы «Зениту». Когда брали Кассьерру, было понимание, что он качественный футболист, адаптирован к нашему футболу. Это была обоснованная покупка. Но пока Матео не даёт того результата, которого от него ждут. Возможно, что он появится. Мы так же ждали от Малкома результата: его сначала не было, но после появился. У того же Кокорина были перепады в игре, результате, поэтому нет гарантий, что тот или иной игрок, который сейчас показывает результат, будет его показывать в «Зените».

Сейчас рынок нападающих не такой большой, и фамилия Сычевого достаточно часто звучит. Его можно взять в команду такого уровня, как «Зенит». Но если он не будет давать результат, то в его карьере могут возникнуть вопросы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маслов: «В будущем Абаскаль может возглавить „Барселону“»
Сегодня, 09:09
Дуглас Сантос: «В этом сезоне „Зенит“ мог бы выступить в ЛЧ лучше»
Сегодня, 08:54
Быстров: «Мевля — телега»
Сегодня, 07:26
«Никто не ожидал такого результата». Ал. Мостовой — о победе «Зенита»
Вчера, 23:31
«Трагедию делать из этого не надо». Точилин — о разгромном поражении «Сочи»
Вчера, 23:05
Малком: «Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать»
Вчера, 22:54
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:30
Вопрос только один, для чего???
Для победы в РПЛ у них и так состав укомплектован, ЕК нет, зачем еще игроки? Или хотят состав собрать для Кубка России?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:13
Хотят парню загубить карьеру
112910415
112910415
вчера в 20:08
ах, сколько их упало в эту бездну ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:06
Началось в колхозе утро!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:23
Байкал-38.Байкал-38. 16 / 374сегодня в 19:10
Ну куда ещё то?
У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.
Давно уже всем понятно, что главная цель Зенита и Газпрома, чтобы ни один приличный игрок никому не достался. Им он не нужен, как им не нужны Адамов, Алип, Касьеро, а раньше Юсупов, Новосельцкв, Цаллагов, Полоз и еще многие. Эта тактика Зенита от избытка дармовых денег. Их считать не нужно.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:10, ред.
Ну куда ещё-то?

У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.

И зачем Игонин тут нам про Кассьерру рассказывает?

Есть Кассьерра, нет его, какая разница, там ещё куча игроков.

Сейчас нет еврокубков, в чемпионате сейчас реально идёт борьба за второе место, а золото хоть сейчас вручай. Так зачем же ещё "специалисты" других игроков просят скупать?

А давайте разрешим Зениту всех скупить и загубить игроков на лавке.

Хотя Игонин не в курсе, что сейчас будет массовая выдача российских паспортов в команде и закупка в Бразилии новых игроков. Какой тут Сычевой?
алекc 1960
алекc 1960 ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 19:03
и в европе лучших!берите!просто в два три раза газ и у вас всё получится!
алекc 1960
алекc 1960 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 19:02
да бы!и чемпионат россии для в.в!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:39
Так щека может треснуть, от жадности.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:37
Приберем в межсезонье
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:27
Зобнин, Селихов, Сафонов, Миранчук, Лантратов.....все пригодились бы!)))
96ddgz2c62ym
96ddgz2c62ym
вчера в 18:27
Сидеть в третьем ряду?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 