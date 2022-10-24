Игонин: «Сычевой пригодился бы „Зениту“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой мог бы перейти в питерский клуб.
Можно ставить вопрос о том, что Сычевой пригодился бы «Зениту». Когда брали Кассьерру, было понимание, что он качественный футболист, адаптирован к нашему футболу. Это была обоснованная покупка. Но пока Матео не даёт того результата, которого от него ждут. Возможно, что он появится. Мы так же ждали от Малкома результата: его сначала не было, но после появился. У того же Кокорина были перепады в игре, результате, поэтому нет гарантий, что тот или иной игрок, который сейчас показывает результат, будет его показывать в «Зените».
Сейчас рынок нападающих не такой большой, и фамилия Сычевого достаточно часто звучит. Его можно взять в команду такого уровня, как «Зенит». Но если он не будет давать результат, то в его карьере могут возникнуть вопросы.
У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.
И зачем Игонин тут нам про Кассьерру рассказывает?
Есть Кассьерра, нет его, какая разница, там ещё куча игроков.
Сейчас нет еврокубков, в чемпионате сейчас реально идёт борьба за второе место, а золото хоть сейчас вручай. Так зачем же ещё "специалисты" других игроков просят скупать?
А давайте разрешим Зениту всех скупить и загубить игроков на лавке.
Хотя Игонин не в курсе, что сейчас будет массовая выдача российских паспортов в команде и закупка в Бразилии новых игроков. Какой тут Сычевой?
У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.
И зачем Игонин тут нам про Кассьерру рассказывает?
Есть Кассьерра, нет его, какая разница, там ещё куча игроков.
Сейчас нет еврокубков, в чемпионате сейчас реально идёт борьба за второе место, а золото хоть сейчас вручай. Так зачем же ещё "специалисты" других игроков просят скупать?
А давайте разрешим Зениту всех скупить и загубить игроков на лавке.
Хотя Игонин не в курсе, что сейчас будет массовая выдача российских паспортов в команде и закупка в Бразилии новых игроков. Какой тут Сычевой?
Ну куда ещё то?
У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.
Давно уже всем понятно, что главная цель Зенита и Газпрома, чтобы ни один приличный игрок никому не достался. Им он не нужен, как им не нужны Адамов, Алип, Касьеро, а раньше Юсупов, Новосельцкв, Цаллагов, Полоз и еще многие. Эта тактика Зенита от избытка дармовых денег. Их считать не нужно.
Ну куда ещё то?
У Зенита и так уже состав на два чемпионства, но им ещё мало.
Давно уже всем понятно, что главная цель Зенита и Газпрома, чтобы ни один приличный игрок никому не достался. Им он не нужен, как им не нужны Адамов, Алип, Касьеро, а раньше Юсупов, Новосельцкв, Цаллагов, Полоз и еще многие. Эта тактика Зенита от избытка дармовых денег. Их считать не нужно.