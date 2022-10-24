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Орещук: «Семак — адекватный тренер»

вчера, 16:12

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит рассчитывать на полузащитника Андрея Мостового.

Семак не усадит Мостового на скамейку запасных, такого точно не произойдет: Сергей — адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. В его жизни много таких вариантов было. Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает, потому что есть телевидение. В наше время его не было, поэтому тогда и не всплывало, а все вопросы мы решали внутри команды. Все мы люди: кто-то с характером, кто-то без, в спорте это нормальное явление. А делать из этого цирк, как сделали из перепалки Абаскаля с Федотовым, просто смешно.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:26
Телевизор уже в прошлом отстаёт от жизни).
u6ztsdegfe2c
u6ztsdegfe2c
вчера в 16:22
Семак слабый тренер
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:16
Будешь адекватным, когда есть из кого выбирать.
5vb9fnbve772
5vb9fnbve772
вчера в 16:16
Очень сильное утверждение
Гость
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