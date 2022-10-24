Орещук: «Семак — адекватный тренер»

Экс-спортивный директор «Динамо» считает, что главный тренер «Зенита» продолжит рассчитывать на полузащитника .

Семак не усадит Мостового на скамейку запасных, такого точно не произойдет: Сергей — адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. В его жизни много таких вариантов было. Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает, потому что есть телевидение. В наше время его не было, поэтому тогда и не всплывало, а все вопросы мы решали внутри команды. Все мы люди: кто-то с характером, кто-то без, в спорте это нормальное явление. А делать из этого цирк, как сделали из перепалки Абаскаля с Федотовым, просто смешно.