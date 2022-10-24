Р. Билялетдинов: «„Спартак“ сейчас в полном порядке»

Бывший главный тренер «Рубина» отреагировал на победу «Спартака» над «Химками».

Спартаковцы сейчас в полном порядке. И бегут, и отбирают, и создают, и забивают... Класс! В этом матче они все делали быстрее, чем соперник, лучше соображали. «Химки» же просто играли по факту.

Правда, когда 2:0 повели, сбавили обороты, предоставили сопернику чуть больше свободы — и едва не поплатились. «Химки» наладили контригру, и у ворот Селихова стало горячо. Но вратарь не дрогнул, совершил умопомрачительный сейв, отбив удар Магомедова. Какой прыжок — просто загляденье! Да и в дальнейшем не раз выручал.

Селихова справедливо признали игроком матча. Допускаю, кто-то скажет — мол, что за ерунда? Команда выиграла 5:0, а лучшим стал вратарь?! Но если бы не Селихов и его сумасшедшие спасения при счете 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот забили бы тогда «Химки», «Спартак» бы задергался — и маятник вполне мог качнуться в другую сторону.