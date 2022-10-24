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Р. Билялетдинов: «„Спартак“ сейчас в полном порядке»

вчера, 16:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на победу «Спартака» над «Химками».

Спартаковцы сейчас в полном порядке. И бегут, и отбирают, и создают, и забивают... Класс! В этом матче они все делали быстрее, чем соперник, лучше соображали. «Химки» же просто играли по факту.

Правда, когда 2:0 повели, сбавили обороты, предоставили сопернику чуть больше свободы — и едва не поплатились. «Химки» наладили контригру, и у ворот Селихова стало горячо. Но вратарь не дрогнул, совершил умопомрачительный сейв, отбив удар Магомедова. Какой прыжок — просто загляденье! Да и в дальнейшем не раз выручал.

Селихова справедливо признали игроком матча. Допускаю, кто-то скажет — мол, что за ерунда? Команда выиграла 5:0, а лучшим стал вратарь?! Но если бы не Селихов и его сумасшедшие спасения при счете 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Вот забили бы тогда «Химки», «Спартак» бы задергался — и маятник вполне мог качнуться в другую сторону.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:55
Главное не получить "головокружение" от такого счёта как это не редко бывает у Спартака, а серьёзно настраиваться играть в следующем матче!
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Матч с Химками стал, на мой взгляд, демонстрацией в миниатюре того, что Абаскаль строит команду с прицелом на будущее. Интересно, что он отсутствовал на тренерском мостике, но сложно представить, что его помощники занимались какой-то самодеятельностью, а не следовали плану испанца.

В матче против Химок тренерский штаб не испугался в конце выпустить юных Зорина и Мелёшина ( Российские тренеры, как правило, игрокам из молодёжного состава дают минимальное количество минут, опасаясь их ошибок). Будь в воскресенье на месте Абаскаля отечественный специалист, он бы скорее выпустил тех же Рыбуса или Мевлю, ну или Рассказова на худой конец.
Izmar
Izmar
вчера в 17:02
До первого проигрыша, а потом будет не в порядке.
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:55
Надеюсь это продолжится
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