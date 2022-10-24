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Новиков: «ЦСКА начал терять очки, это проблема»

вчера, 14:13
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничейный результат матча москвичей с «Оренбургом» (1:1).

Команда начала терять очки, это проблема. В ситуации с голом Чалова забить было сложно, но он это сделал, но также стоит отметить и упущенный момент Федора при счете 2:1 в пользу ЦСКА, если бы он тогда смог отличиться, то «Оренбург» уже не отыгрался бы. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга», команде явно нужно наладить игру в защите.

Отсутствие Федотова на тренерской скамейке сказалось на игре ЦСКА? Он давал установку на игру, беседовал с тренерским штабом по телефону во время матча, так что это не было большой проблемой, как мне кажется.

ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз, с «Торпедо» вообще был какой-то кошмар, много теряют очков в матчах, в которых этого делать нельзя.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:39
Потери очков там где никто не ожидает.
makkie
makkie
вчера в 15:26
Это проблема для цска, но не для его конкурентов.
Нас то всё устраивает )))
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:14, ред.
Неприятное слово "Инстинкт убийцы". Не знаю, кто его придумал- похоже Генич и компашка. На мой взляд, к футболу, точно не подходит. Все-таки, среди людей живем....
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:07
Хорошо, что пока ещё нет инстинкта самоубийцы.
pomor45
pomor45
вчера в 15:06
Лиха беда - начало. С окончанием ЧР перестанет терять очки и не будет проблемы.
Capral
Capral
вчера в 14:40
Главное то, что ЦСКА продолжает показывать вполне содержательную и агрессивную игру. А вот потеря очков с командами ниже классом, может аукнуться в конце сезона при подсчете очков....
shlomo
shlomo
вчера в 14:31
Кризиса может и нет, но и инстинкта убийцы тоже пока нет, также теряли очки в Нижнем, со Спартаком. Нужно научиться дожимать, когда игра идёт. Ну а так что, нет ничего более постоянного, чем временное. Будет как при Гончаренке :сперва отпустят Зенит на недосягаемый отрыв, а потом начнут героически сражаться за призовое место, обещая этот же самый Зенит догнать и обогнать. Ну если не в этом то уж в следующем сезоне точно!

Цска превратился в каких-то романтиков от футбола. Кто виноват, что они не забивают? Они имеют подавляющее преимущество, имеют убойные голевые моменты ( у Чалова (два), Карраскаля, Облякова) , но не забивают!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:23
Терять очки - это проблема, может стоит попробовать...
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