Новиков: «ЦСКА начал терять очки, это проблема»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничейный результат матча москвичей с «Оренбургом» (1:1).
Команда начала терять очки, это проблема. В ситуации с голом Чалова забить было сложно, но он это сделал, но также стоит отметить и упущенный момент Федора при счете 2:1 в пользу ЦСКА, если бы он тогда смог отличиться, то «Оренбург» уже не отыгрался бы. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга», команде явно нужно наладить игру в защите.
Отсутствие Федотова на тренерской скамейке сказалось на игре ЦСКА? Он давал установку на игру, беседовал с тренерским штабом по телефону во время матча, так что это не было большой проблемой, как мне кажется.
ЦСКА потерял необязательные очки, и это не в первый раз, с «Торпедо» вообще был какой-то кошмар, много теряют очков в матчах, в которых этого делать нельзя.
Цска превратился в каких-то романтиков от футбола. Кто виноват, что они не забивают? Они имеют подавляющее преимущество, имеют убойные голевые моменты ( у Чалова (два), Карраскаля, Облякова) , но не забивают!
Цска превратился в каких-то романтиков от футбола. Кто виноват, что они не забивают? Они имеют подавляющее преимущество, имеют убойные голевые моменты ( у Чалова (два), Карраскаля, Облякова) , но не забивают!