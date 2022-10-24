Новиков: «ЦСКА начал терять очки, это проблема»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал ничейный результат матча москвичей с «Оренбургом» (1:1).

Команда начала терять очки, это проблема. В ситуации с голом Чалова забить было сложно, но он это сделал, но также стоит отметить и упущенный момент Федора при счете 2:1 в пользу ЦСКА , если бы он тогда смог отличиться, то «Оренбург» уже не отыгрался бы. Проблема, что ЦСКА начал пропускать — два от «Спартака», теперь два от «Оренбурга», команде явно нужно наладить игру в защите.

Отсутствие Федотова на тренерской скамейке сказалось на игре ЦСКА ? Он давал установку на игру, беседовал с тренерским штабом по телефону во время матча, так что это не было большой проблемой, как мне кажется.