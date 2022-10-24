Орещук: «„Спартак“ и „Локо“ не смогут гарантировать Пиняеву игровое время»

Бывший спортивный директор «Динамо» отреагировал на информацию, что футболист «Крыльев Советов» может перейти в «Спартак» или «Локомотив».

Сколько «Крылья» могут заработать на этом трансфере? Ровно столько, сколько им будут готовы предложить.

Transfermarkt оценивает Пиняева в 1,7 млн евро? Может быть, у Сергея прописаны отступные в контракте. У всех молодых игроков сейчас в контрактах обычно прописывают сумму отступных, нужно сперва узнать, есть ли такой пункт в договоре у Пиняева, а уже потом рассуждать о его трансферной стоимости.

«Спартак» и «Локомотив» не смогут гарантировать Пиняеву игровое время. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет.

Возможен ли вариант, если новый клуб купит Пиняева и оставит его в аренде в «Крыльях»? Это уже другой вопрос. «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное.