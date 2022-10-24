Орещук: «„Спартак“ и „Локо“ не смогут гарантировать Пиняеву игровое время»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Спартак» или «Локомотив».
Сколько «Крылья» могут заработать на этом трансфере? Ровно столько, сколько им будут готовы предложить.
Transfermarkt оценивает Пиняева в 1,7 млн евро? Может быть, у Сергея прописаны отступные в контракте. У всех молодых игроков сейчас в контрактах обычно прописывают сумму отступных, нужно сперва узнать, есть ли такой пункт в договоре у Пиняева, а уже потом рассуждать о его трансферной стоимости.
«Спартак» и «Локомотив» не смогут гарантировать Пиняеву игровое время. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет.
Возможен ли вариант, если новый клуб купит Пиняева и оставит его в аренде в «Крыльях»? Это уже другой вопрос. «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное.
но щедрые люди будут очень настойчивы ...
но щедрые люди будут очень настойчивы ...
Болельщики Локомотива вот уже 1,5 года не могут понять ходы руководства. А может и больше. С приходом Васятки и Толяна покатились под откос.
Так что одним хóдом больше или меньше - уже по фиг.
Болельщики Локомотива вот уже 1,5 года не могут понять ходы руководства. А может и больше. С приходом Васятки и Толяна покатились под откос.
Так что одним хóдом больше или меньше - уже по фиг.
Уйти на повышение Пиняев всегда успеет.
Уйти на повышение Пиняев всегда успеет.