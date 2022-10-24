Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орещук: «„Спартак“ и „Локо“ не смогут гарантировать Пиняеву игровое время»

вчера, 14:39

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Спартак» или «Локомотив».

Сколько «Крылья» могут заработать на этом трансфере? Ровно столько, сколько им будут готовы предложить.

Transfermarkt оценивает Пиняева в 1,7 млн евро? Может быть, у Сергея прописаны отступные в контракте. У всех молодых игроков сейчас в контрактах обычно прописывают сумму отступных, нужно сперва узнать, есть ли такой пункт в договоре у Пиняева, а уже потом рассуждать о его трансферной стоимости.

«Спартак» и «Локомотив» не смогут гарантировать Пиняеву игровое время. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет.

Возможен ли вариант, если новый клуб купит Пиняева и оставит его в аренде в «Крыльях»? Это уже другой вопрос. «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дуглас Сантос: «В этом сезоне „Зенит“ мог бы выступить в ЛЧ лучше»
Сегодня, 08:54
Быстров: «Мевля — телега»
Сегодня, 07:26
«Никто не ожидал такого результата». Ал. Мостовой — о победе «Зенита»
Вчера, 23:31
«Трагедию делать из этого не надо». Точилин — о разгромном поражении «Сочи»
Вчера, 23:05
Малком: «Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать»
Вчера, 22:54
«За любую победу дают три очка». Семак — о разгроме «Сочи»
Вчера, 22:41
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:17
не надо бы ему спешить с переходом
но щедрые люди будут очень настойчивы ...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:11, ред.
"...а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное."(с)
Болельщики Локомотива вот уже 1,5 года не могут понять ходы руководства. А может и больше. С приходом Васятки и Толяна покатились под откос.
Так что одним хóдом больше или меньше - уже по фиг.
makkie
makkie
вчера в 15:25
Пусть хотя бы 1-2 полноценных сезона в Крыльях сыграет.
Уйти на повышение Пиняев всегда успеет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:15
А кто сможет?
brtc5h564hjb
brtc5h564hjb
вчера в 15:03
Рановато ещё Пиняю из Крыльев срываться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:43
А мне кажется что в Локо могут найти ему место в основе,что им уже терять! А если игра попрёт то ваще будет шикардос!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:42
Молодой футболист действительно серьёзно куда то засобирался!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 