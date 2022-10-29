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Маслов: «Я бы хотел продлить контракт со „Спартаком“»

вчера, 11:20

Защитник «Спартака» Павел Маслов хотел бы провести всю футбольную карьеру в составе московского клуба.

Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру — как он решит, так и будет. Конечно, я хотел бы продлить контракт и остаться в команде. Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба — захочет ли он продолжить со мной сотрудничество. Не хочу пока об этом думать, впереди действительно еще много времени. Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет — никто не знает.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 12:29
Пусть желание Павла и Спартака совпадут
Брулин
Брулин
вчера в 12:01
Маслов — о восстановлении после травм: «Было тяжело. Спасибо родственникам и девушке, помогли мне не упасть»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:57
Как говориться в русской пословице "Маслом Спарту не испортишь"...
Пусть продлевает контракт...
makkie
makkie
вчера в 11:57
Паше сейчас главное набирать форму и пробиваться в основе. Пока всё хорошо - 2 голевые передачи и 1 гол в последних трёх матчах 👍👍👍
Завтра наверное выйдет в старте на матч с Торпедо.
Удачи и без новых травм!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:24
А что кроме любви и ожидания Маслов собирается сделать для продления контракта?
Гость
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