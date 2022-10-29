Маслов: «Я бы хотел продлить контракт со „Спартаком“»

Защитник «Спартака» хотел бы провести всю футбольную карьеру в составе московского клуба.

Мне, конечно, хочется играть больше, но меня абсолютно все устраивает. Я доверяю тренеру — как он решит, так и будет. Конечно, я хотел бы продлить контракт и остаться в команде. Я люблю «Спартак», но это будет зависеть исключительно от клуба — захочет ли он продолжить со мной сотрудничество. Не хочу пока об этом думать, впереди действительно еще много времени. Например, всегда есть вариант с желанием уехать в Европу, но в России мне бы хотелось провести всю карьеру в «Спартаке», но как это будет — никто не знает.