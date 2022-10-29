Сёмин: «Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии»

Бывший тренер «Локомотива» оценил игру футболиста «Наполи» .

Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всё получается, все друг друга понимают.

Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет — определит концовка чемпионата и место, занятое командой.