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Сёмин: «Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии»

вчера, 18:48

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Хвича полностью адаптировался в чемпионате Италии, становится лидером. Он очень прибавил в командной игре. Нужно отметить, что сейчас «Наполи» играет в самый лучший футбол в Европе. У них всё получается, все друг друга понимают.

Хвичу можно назвать очень сильным игроком Серии А. Лучший или нет — определит концовка чемпионата и место, занятое командой.

Гол Кварацхелии ранее помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» (4:0).

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 19:05
8 + 8 в 16 играх выглядят очень солидно! Главное чтобы продолжил прогрессировать...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:58
Палыч знает что говорит
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:55
Быстро у него это получилось
Гость
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