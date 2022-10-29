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Тихонов: «„Спартаку“ нельзя терять очки в погоне за „Зенитом“»

вчера, 17:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо16:30 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Торпедо» в РПЛ.

Это дерби команд, болельщики которых исторически с уважением друг к другу относятся. Конечно, «Спартак» является фаворитом в этой игре: Промес вернется в состав, а главный тренер Абаскаль – на скамейку. «Торпедо» показал характер в недавней игре и не дал ЦСКА себя обыграть.

Так что будет непростой матч. Если «Спартак» забьет в начале игры, то все сложится для него хорошо. Кроме того, «Спартаку» нельзя терять очки в погоне за «Зенитом». Но «Торпедо» находится на последнем месте и тоже должен набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:39
Все верно, тут выигравшая команда сможет набрать очки. А вот проигравшая - не сможет. Поэтому команды будут стараться выиграть друг у друга.
pomor45
pomor45 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:43
Для мелководья.
pomor45
pomor45
вчера в 19:42
Какой тонкий аналитик, этот Тихонов. Как только он дошёл до такого глубинного умозаключения, что именно Спартаку нельзя терять очки в погоне за Зенитом. Остальных их числа преследователей Зенита категорически исключил и очки терять им милостиво разрешил, очевидно в первую очередь в матчах со Спартаком. Я, вот, подумал, если эти остальные будут проигрывать Зениту, то на пользу ли это догоняющему Зенит Спартаку? И наоборот, если все претенденты будут выигрывать у Зенита, то может статься, что Спартаку придётся догонять не только Зенит? Всё, запутался. Нет такой аналитической мощи, как у Тихонова. Напоследок, пришло в голову, что если Зенит будет всем проигрывать, а Спартак у всех выигрывать, то расчёт Тихонова может состоятся. Только уж больно несостоятельным мне показался такой расчёт. Скорее всего Спартаку надо прежде всего не выпасть из числа догоняющих.
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:04, ред.
Юрий Морозов, тренер Зенита, в конце девяностых, с восемнадцати летними юнцами наряду с опытными ставил и играл в тот футбол, в который играют в топ 2 Мира, а мы пока только в плане финансов на их уровне)
andrefino13
andrefino13 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:57
И тренер у них, Зенит начинающих Аршавина, Денисова, Кержакова и компании, был шикарный , потому и не знает у нас толком никто, у нас так принято.
andrefino13
andrefino13 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:52
Но с другой стороны, поколение юных Аршавина, Денисова, Кержакова , я смотрел случайно Зенит их времен, включил телек, смотрю в футбол играют, Зенит тогда, играли шикарно, технично, бесстрашно, и с сумасшедшей скоростью для тех времен России, видимо не один я смотрел, и почему не помочь тем, кто работает с душой... А так бы у Спартака было бы не 16 лет без побед , а как же они надоели.. Они и так поднадоели, времена поменялись, а они всё требуют их любить всем.
Futurista
Futurista ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 18:31
Да помню...в 90-х питерские были очень недовольны...сейчас переобулись)...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:31
Опять комедия началась.Сериал "Погоня".
andrefino13
andrefino13 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:28
В девяностых бабки были только у Спартака, сейчас только у Зенита. У нас всё просто, может поменяется, и деньги будут у всех, но пока так. Сейчас меня забанят, всем хороших выходных.
andrefino13
andrefino13 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:24
Они всегда в погоне, последние лет двадцать, один раз догнали как - то , говорят Симонян причастен, но главное есть желание.)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:13
С уважением отношусь к Тихонову но сейчас он бредит, говоря о погоне.
drug01
drug01
вчера в 18:10
Очки всем нужны!
Futurista
Futurista
вчера в 18:05
Зенит ушёл вперед...без очков уже не разглядеть...
ABir
ABir
вчера в 17:46
Не должно быть недооценки соперника не в атаке, не в обороне. Спартаку надо с полной самоотдачей всех игроков сыграть в свой футбол.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:42
Какая глубокая мысль
Брулин
Брулин
вчера в 17:41
А лучше брать все три очка!
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