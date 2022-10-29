Тихонов: «„Спартаку“ нельзя терять очки в погоне за „Зенитом“»

Бывший игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Торпедо» в РПЛ .

Это дерби команд, болельщики которых исторически с уважением друг к другу относятся. Конечно, «Спартак» является фаворитом в этой игре: Промес вернется в состав, а главный тренер Абаскаль – на скамейку. «Торпедо» показал характер в недавней игре и не дал ЦСКА себя обыграть.

Так что будет непростой матч. Если «Спартак» забьет в начале игры, то все сложится для него хорошо. Кроме того, «Спартаку» нельзя терять очки в погоне за «Зенитом». Но «Торпедо» находится на последнем месте и тоже должен набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета.