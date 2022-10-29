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Шунин: «Победили уверенно, было много моментов»

вчера, 17:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил победу своей команды над «Химками» в РПЛ (6:1).

Мы готовились к сложному матчу — всё-таки «Химки» играют в атакующий футбол. Может быть, даже немного авантюрный. Играют не так, как другие команды.

Хотелось бы не пропустить, но хочу сказать спасибо защитникам. Они сегодня играли уверенно. Особенно Саба Сазонов — он прибавляет с каждым матчем. Да, у ребят бывают небольшие помарки, но они ещё совсем молодые. Мы прогрессируем и двигаемся дальше. Победили уверенно, было много моментов. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Надо забыть об этой игре и двигаться к следующей.

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Все комментарии
9rrj3kuvqccx
9rrj3kuvqccx
вчера в 17:43
еще бы в этом матче не победить...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:34
Химки слишком слаб
Гость
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