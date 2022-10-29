Шунин: «Победили уверенно, было много моментов»

Вратарь «Динамо» оценил победу своей команды над «Химками» в РПЛ (6:1).

Мы готовились к сложному матчу — всё-таки «Химки» играют в атакующий футбол. Может быть, даже немного авантюрный. Играют не так, как другие команды.

Хотелось бы не пропустить, но хочу сказать спасибо защитникам. Они сегодня играли уверенно. Особенно Саба Сазонов — он прибавляет с каждым матчем. Да, у ребят бывают небольшие помарки, но они ещё совсем молодые. Мы прогрессируем и двигаемся дальше. Победили уверенно, было много моментов. Надеюсь, болельщикам игра понравилась. Надо забыть об этой игре и двигаться к следующей.