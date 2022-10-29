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Гогниев: «С составом угадали, не справились с тем, что хотели сделать»

вчера, 17:10
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Динамо» (1:6).

Хромает реализация, можно было реализовать пару моментов, брак не позволил нам выиграть. «Динамо» было сильнее на голову.

Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает, потому что психологическое состояние одно. Замены влияют на игру. Дулаев из Второй лиги вышел, сделал пенальти, Казанцев. Они не потерялись и хорошо выглядели на этом уровне. Идет становление команды, на что наиграли, то и есть.

Во втором тайме для себя ничего нового не увидел. С составом угадали, не справились с тем, что хотели сделать. Хотели, но не получилось.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib
сегодня в 11:56
Наверно ждёт пока неустойку заплатят.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 09:20
Когда ты уйдешь из Химок?
112910415
112910415
вчера в 18:35
этот тренер не тянет
совсем
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:34
Химки "доигрались" во всех смыслах! А ведь совсем не давно была довольно крепкая команда с которой считались все клубы! Про Гогнива не чего писать не буду, потому что нецензурно нельзя!
Vadik
Vadik
вчера в 18:21
У Гогниева много эмоций и мало мыслей. Химкам нужен Юран.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 18:02
Вызывайте Гогниеву скорую)))
Сп62
Сп62
вчера в 18:01
Порядочный человек уже ушёл бы, как минимум, два тура назад. Неужели прятнее, когда тебя выгонят?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:46, ред.
Что посеешь , то и пожнешь...От добра добра не ищут...Над Юраном поиздевались и получили ....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:39
Это просто позор
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:25
Глушкова домой отправил так, как будто там его друг гей живёт. Мог бы помягче. Домой на баню!
Работа нервная, но держать себя в руках тоже уметь надо. Сотни глаз и ушей слышат, видят тебя.
Брулин
Брулин
вчера в 17:16
«Гогниев – конченый 7, ведет себя как 14ок. Такие люди не должны работать в российском футболе». Губерниев о тренере «Химок»
7mxvfhbm4cce
7mxvfhbm4cce
вчера в 17:14
хотеть оказывается мало...
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