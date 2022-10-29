Гогниев: «С составом угадали, не справились с тем, что хотели сделать»

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ против «Динамо» (1:6).

Хромает реализация, можно было реализовать пару моментов, брак не позволил нам выиграть. «Динамо» было сильнее на голову.

Есть исполнительское мастерство, мы над этим работаем, но, к сожалению, реализация хромает, потому что психологическое состояние одно. Замены влияют на игру. Дулаев из Второй лиги вышел, сделал пенальти, Казанцев. Они не потерялись и хорошо выглядели на этом уровне. Идет становление команды, на что наиграли, то и есть.

Во втором тайме для себя ничего нового не увидел. С составом угадали, не справились с тем, что хотели сделать. Хотели, но не получилось.