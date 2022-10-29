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Кобелев: «„Динамо“ совершенно заслуженно победило»

вчера, 17:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о победе «бело-голубых» над «Химками» в РПЛ (6:1).

«Динамо» совершенно заслуженно победило. Полностью переиграло «Химки». Забили шесть, могли забить ещё столько же. А «Химки», с моей точки зрения, отвратительно сыграли в обороне. Даже если бы забили в первом тайме один-два мяча, все равно бы проиграли. Так, как играли «Химки» в обороне – играть нельзя. Закономерный результат, «Динамо» имело огромное преимущество.

Сможет ли что-то помочь «Химкам» – вопрос риторический. Футбол состоит из сюрпризов, ожиданий и сложных моментов. Сейчас понятно, что футболисты и тренерский штаб вместе должны найти какое-то решение. С другой стороны, осталось две игры – и будет большой перерыв. Учитывая, что четыре-пять команд в конце турнирной таблицы находятся в трех-четырех очках друг от друга, то «Химки» представляются мне небезнадежными в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:19
Заголовок убил! И слова Кобелева : «Динамо» совершенно заслуженно победило.
Мне кажется при таком счёте не может быть не заслуженной победы!
qjfsfv5a85w5
qjfsfv5a85w5
вчера в 18:09
Всё было по счету
Гость
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