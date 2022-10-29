Кобелев: «„Динамо“ совершенно заслуженно победило»

Экс-тренер «Динамо» поделился мнением о победе «бело-голубых» над «Химками» в РПЛ (6:1).

«Динамо» совершенно заслуженно победило. Полностью переиграло «Химки». Забили шесть, могли забить ещё столько же. А «Химки», с моей точки зрения, отвратительно сыграли в обороне. Даже если бы забили в первом тайме один-два мяча, все равно бы проиграли. Так, как играли «Химки» в обороне – играть нельзя. Закономерный результат, «Динамо» имело огромное преимущество.

Сможет ли что-то помочь «Химкам» – вопрос риторический. Футбол состоит из сюрпризов, ожиданий и сложных моментов. Сейчас понятно, что футболисты и тренерский штаб вместе должны найти какое-то решение. С другой стороны, осталось две игры – и будет большой перерыв. Учитывая, что четыре-пять команд в конце турнирной таблицы находятся в трех-четырех очках друг от друга, то «Химки» представляются мне небезнадежными в Премьер-Лиге.