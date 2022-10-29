Йоканович: «Не считаю, что „Динамо“ провалило начало сезона»

Главный тренер московского «Динамо» после победы над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне.

Провальное начало сезона? Это ваша точка зрения. Нам нужно время, чтобы строить далеко идущие планы. Игроки влились в команду, нам нужно приумножить нашу положительную динамику. Все ждут от нас побед. Сейчас команда находится в хорошей форме, показывает игру и убедительные результаты. Моя миссия – максимально этому соответствовать. Посмотрим на итоговое положение в мае.