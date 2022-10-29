Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Йоканович: «Не считаю, что „Динамо“ провалило начало сезона»

вчера, 16:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги прокомментировал выступление своей команды в нынешнем сезоне.

Провальное начало сезона? Это ваша точка зрения. Нам нужно время, чтобы строить далеко идущие планы. Игроки влились в команду, нам нужно приумножить нашу положительную динамику. Все ждут от нас побед. Сейчас команда находится в хорошей форме, показывает игру и убедительные результаты. Моя миссия – максимально этому соответствовать. Посмотрим на итоговое положение в мае.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Первый тренер Чалова Коваль: «Зачем Феде какая-то „Венеция“?»
Сегодня, 15:16
Гаджиев: «Гогниеву нужно быть сдержаннее»
Сегодня, 14:59
Мостовой: «Что Таджикистан, что сборная легионеров — одно и то же»
Сегодня, 13:50
Магкеев: «„Локомотив“ в матче с ЦСКА наиграл на ничью»
Сегодня, 12:41
Пименов: «С игроками, не выполняющими требования тренера, нужно прощаться»
Сегодня, 11:58
Карпин: «Думаю, что легионеры из Европы не приедут в сборную»
Сегодня, 10:48
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:17
Славиша, не отчитывайся и не оправдывайся. Нормальные люди в тебя верили с первого дня и будут тебе верить. Только люди порядочные и понимающие футбол знали, что на тех руинах, которые оставил тебе физрук недоделанный, за месяц команду не построишь. Ты затеял перестройку команды, тебе её и продолжать. Никого не слушай, двигайся своим путём, а истинные болелы ДИНАМО тебя поДДержут!!! Главное- не останавливаться на достигнутом. Победа над Химками важна исключительно результатом, но не игрой. Предстоят матчи с сильными командами, в которых мы и увидим настоящее ДИНАМО. Удачи тебе, Йоканович, удачи- ДИНАМО!!!!!!!
Брулин
Брулин
вчера в 17:11
Результат налицо но следующие игры покажут насколько оправилась наша команда и на что она способна....всех Динамиков с победой!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:50
Удачным старт у них тоже не назовешь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 