Йоканович: «Поле „ВТБ-Арены“ находится в плохом состоянии»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (6:1) заявил о плохом состоянии поля домашнего стадиона бело-голубых — «ВТБ-Арены».
Поле находится в плохом состоянии. Но у меня был опыт игры и на полях с худшим качеством. Надеюсь, что через 14 дней, к следующей домашней игре поле будет лучше.
Сообщается, что газон «ВТБ-Арены» будет полностью заменен во время зимней паузы.
Лично от меня к вам полное уважение!!!
Единственное, что могу попросить, не принимайте все сильно к сердцу.
Удачи и поздравляю с победой в этом туре!!!
Лично от меня к вам полное уважение!!!
Единственное, что могу попросить, не принимайте все сильно к сердцу.
Удачи и поздравляю с победой в этом туре!!!
Так что один один.
Я вам ранее кстати писал, что вы всё принимаете близко к сердцу.
Так если Йоканович помнит как играл на полях ещё хуже этого, так зачем он сейчас заостряет на это внимание, тем более уже было озвучено, что газон будет заменён.
Тут же можно в разную сторону развернуть.
Так что один один.
Я вам ранее кстати писал, что вы всё принимаете близко к сердцу.
Так если Йоканович помнит как играл на полях ещё хуже этого, так зачем он сейчас заостряет на это внимание, тем более уже было озвучено, что газон будет заменён.
Тут же можно в разную сторону развернуть.
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть) 9 / 360сегодня в 22:54
На этой страничке он написал: "У меня был опыт игр на полях с худшим качеством"
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть) 9 / 360сегодня в 22:54
На этой страничке он написал: "У меня был опыт игр на полях с худшим качеством"
Серьёзно не знал об этом.
Ему бы команду тренировать, а не зависать на соккере.
Серьёзно не знал об этом.
Ему бы команду тренировать, а не зависать на соккере.
Сообщаем вам о следующих новостях касательно призов - 27 октября были отправлены призы, однако, к сожалению, призов не набралось достаточного количества, и ввиду этого мы были вынуждены не отправлять призы трём победителям, также шести победителям вместо футболок были отправлены худи по причине нехватки футболок на тот момент времени. Можете быть уверенными в что через позднее те три приза будут отправлены тем кто их должен получить.
Сообщаем вам о следующих новостях касательно призов - 27 октября были отправлены призы, однако, к сожалению, призов не набралось достаточного количества, и ввиду этого мы были вынуждены не отправлять призы трём победителям, также шести победителям вместо футболок были отправлены худи по причине нехватки футболок на тот момент времени. Можете быть уверенными в что через позднее те три приза будут отправлены тем кто их должен получить.