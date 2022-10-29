Йоканович: «Поле „ВТБ-Арены“ находится в плохом состоянии»

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вчера, 16:58

Главный тренер «Динамо» после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (6:1) заявил о плохом состоянии поля домашнего стадиона бело-голубых — «ВТБ-Арены».

Поле находится в плохом состоянии. Но у меня был опыт игры и на полях с худшим качеством. Надеюсь, что через 14 дней, к следующей домашней игре поле будет лучше.

Сообщается, что газон «ВТБ-Арены» будет полностью заменен во время зимней паузы.