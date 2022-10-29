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Йоканович: «Поле „ВТБ-Арены“ находится в плохом состоянии»

вчера, 16:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (6:1) заявил о плохом состоянии поля домашнего стадиона бело-голубых — «ВТБ-Арены».

Поле находится в плохом состоянии. Но у меня был опыт игры и на полях с худшим качеством. Надеюсь, что через 14 дней, к следующей домашней игре поле будет лучше.

Сообщается, что газон «ВТБ-Арены» будет полностью заменен во время зимней паузы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:26
Ну вот и замечательно!!! За поздравления спасибо!!! Дружим дальше и нормально общаемся!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:13
Так и я к вам очень хорошо отношусь и думаю в дальнейшем будем общаться только в положительных тонах.
Лично от меня к вам полное уважение!!!
Единственное, что могу попросить, не принимайте все сильно к сердцу.
Удачи и поздравляю с победой в этом туре!!!
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:23
Вот честное слово, не понимаю, неужели это так важно и принципиально. Ради Бога, пусть будет по Вашему. Вы- один из немногих на Соккере, к кому у меня нет неприязни. Хотите так, пусть будет так.
ДСА
ДСА
вчера в 18:12
Надо срочно денежки посеять.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08
Так и я написал образно, но вы зацепились, а я ответил.
Так что один один.
Я вам ранее кстати писал, что вы всё принимаете близко к сердцу.
Так если Йоканович помнит как играл на полях ещё хуже этого, так зачем он сейчас заостряет на это внимание, тем более уже было озвучено, что газон будет заменён.
Тут же можно в разную сторону развернуть.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:03
Это что, так принципиально? Главное- это смысл сказанного.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:02
Как так не писал? Вы же сами мне написали, что он лично написал.

Capral ответ Байкал-38 (раскрыть) 9 / 360сегодня в 22:54
На этой страничке он написал: "У меня был опыт игр на полях с худшим качеством"
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Он не писал на Соккере лично. Он заявил это в интервью, которое опубликовали на Соккере. Что не понятно?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:58
То есть Йоканович зарегистрирован на соккере лично, зашёл и написал эту новость?
Серьёзно не знал об этом.
Ему бы команду тренировать, а не зависать на соккере.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:56
Подымитесь наверх и прочтите.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:56
А кто это написал, я?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:55
Он сам лично писал?
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:54
На этой страничке он написал: "У меня был опыт игр на полях с худшим качеством"
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:51
Он что лично написал на соккере?
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:22
Ну так, он же и написал, что видел поля и похуже...
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:12
Здравствуйте, уважаемые участники конкурса прогнозов.

Сообщаем вам о следующих новостях касательно призов - 27 октября были отправлены призы, однако, к сожалению, призов не набралось достаточного количества, и ввиду этого мы были вынуждены не отправлять призы трём победителям, также шести победителям вместо футболок были отправлены худи по причине нехватки футболок на тот момент времени. Можете быть уверенными в что через позднее те три приза будут отправлены тем кто их должен получить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:03
Йоканович разве забыл на каких полях сам играл?
Гость
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